Yfir fannhvíta jörð leggur frið

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.12.2025 kl. 09.13 oli@feykir.is
Svona gerir Veðurstofan ráð fyrir að veðrið verði á Norðurlandi vestra um kl. 12. SKJÁSKOT
Svona gerir Veðurstofan ráð fyrir að veðrið verði á Norðurlandi vestra um kl. 12. SKJÁSKOT

Hann tók allt í einu upp á því að fara að snjóa í gær hér á Norðurlandi vestra. Ekki reyndust það nú nein ósköp, það var alla jafna logn og snjórinn féll niður nánast í snefilmagni en jörð varð hvít og kannski eins og við viljum hafa hana á þessum árstíma. Vegir eru allir færir en engu að síður ýmist hálka eða snjóþekja á vegum. Verið er að moka Öxnadalsheiði en veður er víðast hvar skaplegt – ef ekki allsstaðar.

Éljagangur er á heiðum og í Skagafirði en Húnvetningar sleppa betur. Reikna má með að það snjói eitthvað fram yfir hádegi. Á morgun snýst í sunnanáttir sem verða örlítið snarpari en vindurinn í dag en spáð er björtu veðri. Á miðvikudag er spáð hlýrra veðri og töluverðum vindi og jafnvel rigningu þannig að það er ólíktlegt að fannhvíta jörðin staldri lengi við hjá okkur.

Á föstudag og laugardag er spáð ágætu veðri, hita í kringum frostmark en samkvæmt spánni hlýnar þegar líður að laugardagskvöldi.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Maddie og stöllur í baráttu um boltann. MYNDIR: ©SIGURÐUR INGI

    Stólastúlkur höfðu betur í grannaslagnum í VÍS bikarnum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 15.12.2025 kl. 09.43 oli@feykir.is
    Það var bikarsunnudagur í Síkinu í gær og það voru stelpurnar sem runnu á vaðið upp úr seinna kaffi. Gestirnir voru skærrauðir Þórsarar frá Akureyri en þær hafa verið að brillera í 1. deildinni í vetur og unnið alla sína leiki. Liðin buðu upp á spennandi leik en lið Tindastóls leiddi nánast allan tímann. Tapaðir boltar reynust gestunum dýrkeyptir og það fór svo að Stólastúlkur unnu leikinn 102-92 og já, Marta átti enn einn stórleikinn.
    Meira
  • Skagfirski Kammerkórinn á tónleikum kórsins í vor.

    Skagfirski Kammerkórinn heimsækir Blönduós

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 15.12.2025 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
    Þriðjudaginn 16.desember verða jólatónleikar Skagfirska kammerkórsins í Blönduóskirkju og hefjast tónleikarnir kl.20.
    Meira
  • Jón Hilmarsson og Alexandra Chernyshova. AÐSEND MYND

    Falleg nýárstónleikadagskrá í boði listrænna hjóna

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 14.12.2025 kl. 23.59 oli@feykir.is
    Á nýju ári fá landsmenn að njóta vandaðrar kvikmynd–tónleikadagskrár þar sem íslenskar kirkjur og náttúra eru í aðalhlutverki. Verkefnið ber heitið Nýárstónleikar úr kirkjum og náttúru Suðurlands og er unnið af listrænu hjónunum Alexöndru Chernyshovu, sópran og tónskáldi, og Jóni Rúnari Hilmarssyni, ljósmyndara og kvikmyndagerðarmanni, í samstarfi við menningar- og fræðslufélagið DreamVoices ehf.
    Meira
  • Unnur Valborg Hilmarsdóttir sveitarstjóri í Húnaþingi vestra. MYND AF HUNATHING.IS

    Kostur að niðurstaðan var afgerandi, segir Unnur Valborg

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 14.12.2025 kl. 12.39 oli@feykir.is
    Líkt og Feykir sagði frá í gærkvöldi þá höfnuðu íbúar Húnaþings vestra og Dalabyggðar sameiningu í íbúakosningum sem lauk í gær. Niðurstöðurnar voru býsna afgerandi en í Húnaþingi vestra sögðu 73,8% nei. Feykir spurði Unni Valborgu Hilmarsdóttur sveitarstjóra í Húnaþingi vestra í gærkvöldi hvers vegna hún telji að íbúar hafi hafnað sameiningu.
    Meira
Yfirlit frétta