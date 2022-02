Skrapaði níu ára saman nægilegu fé til að kaupa sólóplötu Rúnars Gunnarssonar / SKÚLI ÞÓRÐAR

Skúli horfir út í húnvetnskan daginn. AÐSEND MYND

Skúli Þórðarson, trommari, svaraði tón-lystinni í Feyki skömmu fyrir jól en hann er árgerð 1964, fæddur og alinn upp á Hvammstanga. Hann er sonur Þórðar Skúlasonar, fyrrverandi sveitarstjóra, og Elínar Þormóðsdóttur, fyrrverandi framkvæmdastjóra Saumastofunnar Drífu. Skúli lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskólanum á Sauðárkróki/Norðurlands vestra 1986. Hann var sveitarstjóri í Húnaþingi vestra á tólf ár en flutti sig síðan um set suður í Hvalfjarðarsveit.

„Alltaf trommur,“ segir Skúli þegar hann er spurður á hvaða hljóðfæri hann spilar en varðandi helstu afrekin á tónlistarsviðinu segir hann: „Útgáfa eigin laga og texta með Slagarasveitinni á allra síðustu árum. Hippabandið á Reykjaskóla, Strandhögg á Sauðárkróki og ekki síst Stórsveit og strokkvartett Menningar- og framfaraklúbbs Guðmundar Hannessonar. Þetta er það helsta og skemmtilegasta.“

Hvaða lag varstu að hlusta á? Have Yourself a Merry Little Christmas með Bob Dylan.

Uppáhalds tónlistartímabil? Áratugurinn 1962-1972 og árin 1976-1982.

Hvaða tónlist fær þig til að sperra eyrun þessa dagana? Margt flott í gangi en ég nefni vel heppnað Rokk, Dub/Reggae smelli ellegar fjölbreytta poppskotna experimental ambient útgáfu.

Hvers konar tónlist var hlustað á á þínu heimili? Mjög fjölbreytt tónlistarval, útvarpið alltaf í gangi.

Hver var fyrsta platan/diskurinn/kasettan/niðurhalið sem þú keyptir þér? Fyrsta platan sem ég keypti var sólóplata Rúnars Gunnarssonar (Dátar o.fl.) sem SG-hljómplötur gáfu út 1973. Þá var ég níu ára og hafði skrapað saman nægilegu fé til að kaupa þessa fínu plötu sem enn er stráheil og fer stundum undir nálina.

Hvaða græjur varstu þá með? Spánýjar Radionette græjur foreldra minna. Öflugur magnari, hátalarar og ágætur plötuspilari.

Hvert var fyrsta lagið sem þú manst eftir að hafa fílað í botn? Klárlega Get Back með Bítlunum. Sem barn var ég svo heppinn að ég fékk að hlusta á allt það nýjasta og besta í tónlistinni hjá Óskari og Ernu móðursystkinum mínum. Ógleymanlegt er t.d. þegar við vorum uppá lofti í gamla bænum á Sauðadalsá og hlustuðum með andakt á The Whiter Shade of Pale með Procol Harum í pínulitlu og afar slæmu kasettutæki. Svo komu frændurnir frá Svertingsstöðum stundum í heimsókn á Sauðadalsá og höfðu þá meðferðis plötur og kasettur með The Rolling Stones. Það voru sko Rock´n Roll töffarar.

Hvaða lag getur eyðilagt fyrir þér daginn (eða fer óstjórnlega í taugarnar á þér)? Læt ekkert eyðileggja fyrir mér, slekk bara!

Þú heldur dúndurpartí í kvöld, hvað læturðu hljóma í græjunum til að koma öllum í stuð? Góðan playlista með gömlu og nýju efni, allt í boði og ekkert útilokað. Bara að hækka nógu vel.

Þú vaknar í rólegheitum á sunnudagsmorgni, hvað viltu helst heyra? Tilvalið að hlusta á Flís-tríó eða Tómas R. Einarsson bassasnilling og Latin meistara.

Þú átt þess kost að fara hvert sem er í heiminum og skella þér á tónleika. Hvert færirðu, á hvaða tónleika og hvern tækirðu með þér? Við æskuvinirnir Geir Karlsson, Ragnar Karl Ingason og ég vorum búnir að panta miða á tónleika með Paul McCartney í Barcelona 17. júní 2020 en Covid eyðilagði það fyrir okkur. Hefði viljað upplifa þá stund með bestu vinum og okkar góðu eiginkonum.

Hvað músík var helst blastað í bílnum þegar þú varst nýkominn með bílpróf? Bubbi og Utangarðsmenn áttu veturinn og vorið 1981.

Hvaða tónlistarmaður hefur þig dreymt um að vera eða haft mest áhrif á þig? Held að Lennon & McCartney, Jagger & Richards, Joe Strummer og Bubbi hafi haft mest áhrif á mig.

Hver er að þínu mati besta plata sem gefin hefur verið út eða sú sem skiptir þig mestu máli? Líklega hafa þessar plötur haft mest áhrif á mig;

Abbey Road; The Beatles (1969) snilldin ein sem verður að nefna. Sticky Fingers; The Rolling Stones (1971) ógleymanleg af Vatnsnesinu, hrikalega töff alltaf. The Clash; The Clash (1977) sem ég pantaði í póstkröfu frá Fálkanum í ársbyrjun 1978. Þvílíkt og hrikalegt kikk fyrir 14 ára unglinginn. Svona hafði aldrei heyrst á Hvammstanga. Ísbjarnarblús & Geislavirkir; Bubbi og Utangarðsmenn (1980) bæði tímamótaverk í íslenskri rokksenu og hleyptu af stað skapandi og skemmtilegu tímabili.

Sex vinsælustu lögin á Playlistanum þínum? Ég er mest að hlusta á upptökur og mix sem Slagarasveitin er að vinna með. Það er vinsælast hjá mér í augnablikinu og ég hlakka til að aðrir njóti með okkur á nýju ári.