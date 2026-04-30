Stólarnir ekki af baki dottnir
Það var heldur betur fjör í Síkinu í gærkvöldi þegar Tindastóll og Stjarnan mættust í þriðja leik liðanna í undanúrslitum Bónus deildarinnar. Hátt í 1.100 manns fylltu kofann og stemningin alveg glimrandi góð og ekki skemmdi fyrir að heimamenn leiddu svo gott sem allan leikinn og þrátt fyrir að sjá mætti eina og eina höku síga þegar Garðbæingar áttu áhlaup þá voru Stólarnir fljótir að rétta úr kútnum og unnu að lokum öruggan 15 stiga sigur. Lokatölur 103-88 fyrir Tindastól en Stjarnan leiðir einvígið 2-1.