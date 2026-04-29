Sigur eða sumarfrí í kvöld – það er bara þannig
Það er allt undir í kvöld þegar Tindastólsmenn taka á móti Stjörnunni í þriðja leik liðanna í undanúrslitum Bónus deildarinnar. Leikurinn verður í Síkin og nú kemur ekkert annað en sigur til greina hjá Tindastólsmönnum því körfuboltavertíðinni á Króknum er hreinlega lokið ef Stjarnan nælir í þriðja sigurinn í þremur leikjum. „Leikurinn leggst bara vel í mig, þetta verður líklega hörkuleikur eins og fyrstu tveir og bara skemmtun,“ sagði Pétur fyrirliði Stólanna þegar Feykir hafði samband í morgun.
Feykir spurði Pétur hvernig leikdagurinn gengi fyrir sig hjá fyrirliðanum. „Hann er nú ekkert flókinn,“ sagði kappinn. „Ég fer í vinnu rétt fyrir átta, fer siðan á skotæfingu í hadeginu, borða eitthvað gott eftir það og þaðan aftur í vinnu til svona eitthvað um þrjú. Svo er bara stillt á einhverja góða þætti og reynt að slaka á og leika við drenginn þangað til klukkan nálgast hálf sex og þá er mætt í húsið.“
Hvað þurfa þínir menn að gera til að ná í sigur? „Við þurfum að mæta klárir og orkumiklir, skjóta vel og frákasta vel. Ætli það sé ekki svona það helsta.“
Hvað er hægt að segja um fyrstu tvo leikina í einvíginu? „Þetta hafa verið tveir hörkuleikir sem báðir hafa ráðist á síðustu sekúndum venjulegs leiktíma og svo framlengingu þannig að ég býst bara við að það verði það sama uppi á teningnum í kvöld og við þurfum að vera klárir undir lok leiks.“
Einhver skilaboð til stuðningsmanna? „Við þurfum allan þann stuðning sem að við getum fengið og þið hafið verið geggjuð hingað til og býst ekki við neinu öðru heldur en að það haldi áfram. Áfram Tindastóll!“
Partýtjaldið opnar kl. 17:00 og þar verður hægt að grípa heita borgara og kalda drykki og að sjálfsögðu Tindastólsvarning í miklu úrvali. Veðurspáin gerir ráð fyrir glampandi sól en verra er að það má reikna með suðvestan hvassviðri. Hleypt verður inn í Síkið kl. 18:15 en leikurinn hefst kl. 19:15.
Koma svo Tindastóll!