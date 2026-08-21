Stefnt á að Skagaströnd verði heilsueflandi samfélag
Húnahornið segir frá því að sveitarstjórn Skagastrandar hafi ákveðið að fela sveitarstjóra og varaoddvita að hefja undirbúning og sækja um fyrir hönd sveitarfélagsins þátttöku í verkefninu Heilsueflandi samfélag. Verkefnið er unnið í samstarfi við Embætti landlæknis og hefur víða reynst mikilvægt tæki til að efla lýðheilsu, styrkja forvarnir og samræma starf ólíkra aðila innan samfélagsins.
Í fréttinni segir að tillagan hafi komið frá Framsókn og óháðum á Skagaströnd. Bent var á að Skagaströnd væri nú eina sveitarfélagið á Norðurlandi vestra sem ekki tekur þátt í verkefninu. „Í greinargerð framboðsins kom fram að Heilsueflandi samfélag snúist ekki eingöngu um hreyfingu eða hefðbundna lýðheilsu, heldur um að byggja upp umhverfi sem styður við vellíðan, öryggi og heilbrigða lífshætti allra íbúa, með sérstakri áherslu á farsæld barna og ungmenna.
Jafnframt var lagt til að skipaður verði stýrihópur sem kortleggi stöðu sveitarfélagsins á sviði heilsueflingar og forvarna og leggi fram tillögur að aðgerðaáætlun. Sveitarstjórn tók undir að verkefnið gæti skapað samfélagslegan ávinning til framtíðar og styrkt Skagaströnd í þessum mikilvæga málaflokki. Lesa má nánar um þetta í fundargerð sveitarstjórnar frá 19. ágúst sl.“
Um hvað snýst Heilsueflandi samfélag?
Heilsueflandi samfélag er verkefni á vegum Embættis landlæknis sem miðar að því að gera sveitarfélög að heilbrigðari og betri stöðum til að búa á. Í stuttu máli snýst það um að:
- stuðla að hreyfingu og heilsusamlegum lífsháttum,
- bæta félagslega vellíðan og geðheilsu,
- skapa öruggara og heilsueflandi umhverfi,
- draga úr ójöfnuði í heilsu,
- og fá sveitarfélög, skóla, leikskóla, vinnustaði og aðra aðila til að vinna saman að heilsueflingu.
Áhersla er lögð á að heilsan mótist ekki bara af einstaklingsbundnum ákvörðunum heldur líka af umhverfinu sem við búum og störfum í.