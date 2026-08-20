Hola skagfirskrar menningar

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Skagafjörður, Lokað efni 20.08.2026
kl. 13.38 oli@feykir.is
Á fundi landbúnaðar- og innviðanefndar Skagafjarðar í gær voru teknar fyrir umsóknir í Styrkvegasjóð en fyrir lá styrkur frá Vegagerðinni upp á þrjár milljónir króna sem er um 64% af því sem sótt var um. Samstaða var í nefndinni um hvernig útdeila skildi styrknum en hann skiptist niður á fimm verkefni og hlaut Kolbeinsdalsvegur hæsta styrkinn eða 1.380.000 kr.
Seinni partinn í júlí auglýsti Húnaþing vestra að sveitarfélagið hefði pláss fyrir fjóra öfluga starfsmenn og þá væntanlega til viðbótar við þá sem fyrir eru. Nú er vakin athygli á því að umsóknarfrestur um þessi störf hjá hefur verið framlengdur til og með 31. ágúst nk.
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Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 20.08.2026
kl. 11.06 oli@feykir.is
Tindastólsmenn héldu á Ólafsfj0rð í gær þar sem lið Knattspyrnufélags Fjallabyggðar beið þeirra. Lið KF fór illa með Stólana á Króknum fyrr í sumar og vann þó óvæntan en sanngjarnan sigur og Stólarnir þurftu að svara fyrir sig í gær og að sjálfsögðu að halda í við liðin í toppbaráttunni. Það fór svo eftir talsverða dramatík á lokamínútunum að liðin deildu stigunum og lokatölur 1-1.
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Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 20.08.2026
kl. 09.56 oli@feykir.is
Reykvíska gæðahljómsveitin Moses Hightower startar tónleikaferð um landið annað kvöld en þá verða tónleikar í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. Frá Ísafirði heldur bandið í Eyjafjörðinn og spilar í LYST á laugardegi og á heimleiðinni rigga þeir upp tónleikum í Krúttinu á Blönduósi og hefjast þeir klukkan 16 á sunnudeginum 23. ágúst.
Búið er að framlengja umsóknarfrest vegna Skúnaskralls – barnamenningarhátíðar Norðurlands vestra, en tekið verður við umsóknum til og með 24. ágúst.
Eins og vonandi öllum er kunnugt mun barnamenningarhátíðin Skúnaskrall fara fram dagana 21. október til 4. nóvember 2026 undir yfirskriftinni Öll saman. Hátíðin er haldin á vegum SSNV í góðu samstarfi við sveitarfélögin á Norðurlandi vestra og er markmið hennar að börn og ungmenni á svæðinu fái að njóta fjölbreyttrar og vandaðrar menningardagskrár í sínu nærumhverfi.
Orka náttúrunnar þarf að loka tímabundið aðgengi að hraðhleðslustöðvum sínum í Víðigerði vegna malbikunarframkvæmda á svæðinu.
Aðgengi að hleðslustöðvunum verður lokað um kl. 8 í fyrramálið, þriðjudaginn 18. ágúst til miðvikudagskvölds, 19. ágúst.
Nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort halda eigi áfram aðildarviðræður við ESB. Eðlilega eru margir að horfa í lækkun vaxta og verðbólgu í samhengi við aðildarviðræður, enda er það eitt stærsta hagsmunamál íslenskra heimila og fyrirtækja.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Árna Þór Þorbjörnsson kannast örugglega margir við en hann plokkaði bassa um árabil með hinum rómuðu Herramönnum og nokkrum undanförum þeirra. Í Herramönnum var Árni ásamt bekkjarbræðrum sínum Kristjáni Gísla, Kalla Jóns, Svabba Helenu og Birki Guðmunds svo einhverjir séu nefndir. Árni er fæddur 1970 og alinn upp á Króknum. Hann segist ekki eiga neitt uppáhaldstímabil í tónlistinni. „Ég hlusta á tónlist frá öllum tímabilum og er þessi alræmda alæta á tónlist,“ segir Árni.