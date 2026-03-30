Stjórnarskipti fóru fram á aðalfundi Kjalar
Aðalfundur Kjalar stéttarfélags fór fram 26. mars í Hofi á Akureyri. Farið var yfir starfsemi félagsins á liðnu ári og helstu verkefni fram undan. Í frétt á vef Kjalar segir að á fundinum fór fram stjórnarskipti Arna Jakobina fór yfir skýrslu sjórnar og kom fram í ræðu hennar að starf félagsins einkenndist af öflugri réttindabaráttu, markvissri þjónustu og áframhaldandi eflingu félagsins. Í lokaorðum sínum lagði hún áherslu á mikilvægi samstöðu og að félagið væri fyrir félagsfólkið.