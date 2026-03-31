Svanni styður við uppbyggingu fyrirtækja í eigu kvenna

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 31.03.2026 kl. 07.36 oli@feykir.is

Svanni – lánatryggingasjóður kvenna býður konum sem reka fyrirtæki áhugavert tækifæri til eflingar. Sagt er frá því á síðu SSNV að sjóðurinn styður við fyrirtæki í meirihlutaeigu kvenna með lánatryggingum sem ætlað er að efla uppbyggingu, vöxt og atvinnusköpun. Hámarkslán er 15 milljónir króna og ekki þarf að leggja fram hefðbundna tryggingu fyrir láninu. Umsóknarfrestur um lán er til og með 13. apríl.

Lánin geta meðal annars nýst til verkefna á borð við vöruþróun, markaðssetningu og kaup á nauðsynlegum tækjakosti sem getur stutt við frekari þróun fyrirtækja. Sótt er um rafrænt og má finna nánari upplýsingar á vef sjóðsins, svanni.is.

Svanni lánatryggingasjóður er í eigu dómsmála- og atvinnuvegaráðuneytis ásamt Reykjavíkurborg og hefur hann verið starfræktur frá árinu 2011. Nýlega hefur starfstímabil sjóðsins verið endurnýjað og er timabilið til fjögurra ára, frá 2025-2029.

/Frétt af vef SSNV

Til baka

Fleiri fréttir

  • Helga Björg er til hægri á myndinni. SKJÁSKOT AF RÚV

    Náttúran kallar spjallaði við Helgu Björgu á Höfnum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 31.03.2026 kl. 08.40 oli@feykir.is
    Húnahornið segir frá því að í heimildarþáttunum Náttúran, sem sýndir eru í Ríkissjónvarpinu, ræðir Lára Zulima Ómarsdóttir við fólk sem býr í nánum tengslum við náttúruna og fer með því á uppáhaldsstaði þess. Í síðasta þætti heimsótti hún Helgu Björgu Ingimarsdóttur sem býr á bænum Höfnum, nyrst á Skaga. Helga Björg segir að náttúran sé ástæðan fyrir því að hún settist þar að.
    Meira

  • Gott fólk | Leiðari 12. tölublaðs Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 31.03.2026 kl. 08.27 oli@feykir.is
    Um miðjan mars kom uppáhalds Íslendingur heimsbyggðarinnar loks heim til Íslands og hélt tvenna tónleika fyrir alls 16 þúsund manns. Ég held að allir landsmenn séu rígmontnir af henni Laufeyju okkar og kannski ekki síst vegna þess að hún er ekki aðeins frábær tónlistarkona, ung, hæfileikarík og glæsileg, heldur er ekki annað að sjá og heyra en að hún sé góð manneskja.
    Meira
  • Bifreið frá Flugbjörgunarsveitinni í Varmahlíð í veðurhamnum á Vatnsskarði. SKJÁSKOT

    Aðstoða þurfti ferðamenn ofan af Vatnsskarði

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 30.03.2026 kl. 14.28 oli@feykir.is
    Það fór nú sennilega ekki framhjá neinum hér norðan heiða að það gerði vitlaust veður seinni part föstudags sem stóð fram á morgun á laugardag og þá kom austanbomba aðfaranótt sunnudags. Feykir hafði samband við Björgunarsveitina Skagfirðingasveit í morgun og tjáði Kristinn Briem, formaður sveitarinnar, blaðamanni að sveitarmenn hafi, í samvinnu við Flugbjörgunarsveitina í Varmahlíð, tekið þátt í aðgerðum á föstudag við að aðstoða ferðalanga sem voru stopp á Vatnsskarði.
    Meira
  • Arna Jakobína og Hulda Guðmundsdóttir. MYND AF KJÖLUR.IS

    Stjórnarskipti fóru fram á aðalfundi Kjalar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 30.03.2026 kl. 13.41 oli@feykir.is
    Aðalfundur Kjalar stéttarfélags fór fram 26. mars í Hofi á Akureyri. Farið var yfir starfsemi félagsins á liðnu ári og helstu verkefni fram undan. Í frétt á vef Kjalar segir að á fundinum fór fram stjórnarskipti Arna Jakobina fór yfir skýrslu sjórnar og kom fram í ræðu hennar að starf félagsins einkenndist af öflugri réttindabaráttu, markvissri þjónustu og áframhaldandi eflingu félagsins. Í lokaorðum sínum lagði hún áherslu á mikilvægi samstöðu og að félagið væri fyrir félagsfólkið.
    Meira
Yfirlit frétta