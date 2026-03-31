Svanni styður við uppbyggingu fyrirtækja í eigu kvenna
Svanni – lánatryggingasjóður kvenna býður konum sem reka fyrirtæki áhugavert tækifæri til eflingar. Sagt er frá því á síðu SSNV að sjóðurinn styður við fyrirtæki í meirihlutaeigu kvenna með lánatryggingum sem ætlað er að efla uppbyggingu, vöxt og atvinnusköpun. Hámarkslán er 15 milljónir króna og ekki þarf að leggja fram hefðbundna tryggingu fyrir láninu. Umsóknarfrestur um lán er til og með 13. apríl.
Lánin geta meðal annars nýst til verkefna á borð við vöruþróun, markaðssetningu og kaup á nauðsynlegum tækjakosti sem getur stutt við frekari þróun fyrirtækja. Sótt er um rafrænt og má finna nánari upplýsingar á vef sjóðsins, svanni.is.
Svanni lánatryggingasjóður er í eigu dómsmála- og atvinnuvegaráðuneytis ásamt Reykjavíkurborg og hefur hann verið starfræktur frá árinu 2011. Nýlega hefur starfstímabil sjóðsins verið endurnýjað og er timabilið til fjögurra ára, frá 2025-2029.
/Frétt af vef SSNV