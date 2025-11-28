Svavar kennari tefldi um 60 skákir í fjöltefli í Árskóla

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 28.11.2025 kl. 13.58 oli@feykir.is
Svavar og nemendur Árskóla í þungum þönkum. MYND: ÁRSKÓLI.IS
Svavar og nemendur Árskóla í þungum þönkum. MYND: ÁRSKÓLI.IS

Það er eitt og annað sem dundað er við í grunnskólunum. Í síðustu viku var til að mynda fjöltefli fyrir nemendur á miðstigi í Árskóls en þá tefldi Svavar Viktorsson kennari við nemendur í 5. - 7. bekk. Á heimasíðu skólans segir að greinilegt sé að áhuginn á skákinni sé mikill og reyndu margir nemendur sig við fjölteflið auk þess sem nemendur tefldu margir sín á milli allstaðar þar sem hægt var að koma niður taflborði. Feykir spurði Svavar aðeins út í skákina.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Kosningar um sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra hefjast í dag

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 28.11.2025 kl. 10.33 oli@feykir.is
    Kjörfundur vegna íbúakosningar í Húnaþingi vestra og Dalabyggð um sameiningu sveitarfélaganna hefst í dag og stendur til 13. desember næstkomandi. Íbúar kjósa í því sveitarfélagi sem þeir eru á kjörskrá í. Í Húnaþingi vestra verður kosið á skrifstofu sveitarfélagsins á Hvammstangabraut 5 á Hvammstanga og í Dalabyggð verður kosið á Miðbraut 11 í Búðardal.
    Meira
  • Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara. MYND AF NETINU

    Duga aðgerðir ríkistjórnarinnar til að rífa fjölda eldri borgara úr fátæktargildrunni? | Björn Snæbjörnsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 28.11.2025 kl. 10.29 oli@feykir.is
    Lífi eldri borgara er misskipt, margir hafa það mjög gott, geta átt sitt eigið húsnæði og veitt sér að ferðast eða annað sem þeir hafa áhuga á. Það er vel og frábært að geta þetta eftir langan vinnudag um ævina.
    Meira
  • Gengið í krinum jólatréð í gamla bænum á Blönduósi fyrir nokkrum árum. MYNDIR: FB-SÍÐA HÚNABYGGÐAR

    Jólagleði á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 28.11.2025 kl. 09.20 gunnhildur@feykir.is
    Næstkomandi laugardag 29. nóvember fer fram aðventugleði í gamla bænum á Blönduósi, fyrir framan Hillebrandtshúsið og hefst gleðin kl 15:30. Ljósin verða tendruð á jólatrénu og elstu krakkarnir í Leikskóla Húnabyggðar og söngnemendur Tónlistarskóla A-Hún. syngja jólalög og líklegt þykir að jólasveinarnir kíki í heimsókn.
    Meira
  • Karólína og félagar með dagatalið góða. MYND AF FACEBOOK

    Karólína sendir frá sér Hvammshlíðardagatal og nýstárlega reikniskífu

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 28.11.2025 kl. 08.53 oli@feykir.is
    „Á þessu ári er það tvennt sem við Baugur, Úlfur, Vinur, Maggi, Tígull, Prins, Krummi, Máni og Garpur mælum sérstaklega með - reyndar líka Kappi, Ljúfur, Gústa, Lína og öll hin, því þau finnast öll þar í myndrænu formi!“ Þetta skrifar Karólína Elísabetardóttir lífskúnstner í Hvammshlíð á Facebook-síðu sína í tilefni af árlegri útgáfu Hvammshlíðardagatalsins og að auki útgáfu á nýstárlegri reikniskífu.
    Meira
Yfirlit frétta