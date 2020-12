Tæp milljón safnaðist á tónleikunum Jólin heima

Lagið Saga úr Reykjavík er þýðing Braga Valdimars Skúlasonar á einu vinsælasta jólalagi síðari tíma Fairytale of New York með bresk-írsku keltnesku pönkhljómsveitinni The Pogues. Lagið er samið af Jem Finer og Shane MacGowan og kom upphaflega út á smáskífu 23. nóvember 1987 og síðar á plötu Pogues frá 1988 Ef ég ætti að falla frá náð með Guði.