Baráttan heldur áfram! | Gylfi Þór Gíslason skrifar

Ágæta launafólk! Í dag, 1. maí, á alþjóðlegum baráttudegi verkalýðsins, minnir hann okkur á að réttindi launafólks voru ekki gefin, þau voru unnin. Þau voru unnin með samstöðu, þrautseigju og kjarki fólks sem neitaði að sætta sig við óréttlæti.
Í dag stöndum við frammi fyrir nýjum áskorunum. Því að þrátt fyrir miklar framfarir sjáum við enn vaxandi ójöfnuð, ótryggan vinnumarkað og aukið álag á fólk sem heldur samfélaginu gangandi – hjúkrunarfræðinga, kennara, lögreglan, verkafólk og svo marga fleiri. Þetta fólk á ekki aðeins skilið þakkir – það á skilið réttlát kjör og raunverulegt öryggi.
Við verðum að spyrja: Hvers konar samfélag viljum við byggja? Viljum við samfélag þar sem afkoma fólks ræðst af tilviljun eða stöðu? Eða viljum við samfélag þar sem allir fá tækifæri til að lifa mannsæmandi lífi, óháð uppruna eða stétt?
Fólk vill réttlátt samfélag. Samfélag þar sem vinnan er virt. Þar sem laun duga fyrir lífsviðurværi. Þar sem húsnæði er ekki munaðarvara heldur mannréttindi. Þar sem enginn þarf að velja á milli þess að borga reikninga eða lifa mannsæmandi lífi.
Baráttan í dag snýst ekki aðeins um krónur og aura. Hún snýst um virðingu. Hún snýst um að tryggja að rödd launafólks heyrist – og skipti máli.
Við í Verkalýðsmálaráði Samfylkingarinnar munum halda áfram að minna forystu Samfylkingarinnar á að rót Samfylkingarinnar á að vera barátta fyrir réttindum launafólks, félagslegu öryggi og jöfnum tækifærum.
En þessi barátta er ekki verkefni eins hóps. Hún er verkefni okkar allra. Það hefur sýnt sig í gegnum söguna að þegar við stöndum saman, þá náum við árangri. Þegar við látum ekki skipta okkur upp, þá breytum við samfélaginu.
Kæru félagar, sagan kennir okkur að ekkert breytist nema fólk krefjist þess. Þess vegna er 1. maí ekki bara dagur til að minnast – hann er dagur til að hreyfa við hlutunum.
Ágæta launafólk um land allt, látum rödd okkar heyrast. Stöndum saman. Berjumst áfram fyrir réttlæti.
Gleðilegan baráttudag.
Gylfi Þór Gíslason
Formaður Verkalýðsmálaráðs Samfylkingarinnar og íbúi í Norðvesturkjördæmi.