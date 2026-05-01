Á tímamótum | Grímur Rúnar Lárusson skrifar

Grímur Rúnar Lárusson er oddviti Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnabyggð. AÐSEND MYND
Kæru sveitungar
Nú fer að líða að kosningum. Kosningum þar sem Húnabyggð stendur á mikilvægum tímamótum. Á síðustu fjórum árum höfum við gengið í gegnum tvær sameiningar, slitið byggðasamlögum og sameinað skólastofnanir. Nú er rétti tíminn til að staldra við, horfa fram á veginn og ákveða sameiginlega hvernig samfélag við viljum byggja. Það er kjarninn í komandi kosningum.
Við höfum alla burði til að byggja upp sterkt, öflugt og samheldið samfélag, en til þess þurfum við að horfa heiðarlega á stöðuna, ræða framtíðina af hreinskilni og treysta okkur til að stíga skrefin sem þarf. Það er einmitt á þessum grunni sem ég býð mig fram til sveitarstjórnar.
Ég trúi því að tími sé kominn til breytinga í forystu — ekki vegna þess að allt hafi verið gert rangt, heldur vegna þess að ný sýn, ný nálgun og ný orka eru nauðsynleg til að endurheimta traust og byggja upp raunverulega samstöðu í Húnabyggð. Það er ljóst að sveitarfélagið er með mörg mikilvæg mál í pípunum og við verðum að fylgja þeim eftir af festu. En við þurfum líka að horfast í augu við að jafnvel þótt við einbeitum okkur alfarið að þessum málum, þá getum við ekki tryggt niðurstöðuna þar sem endanlegt ákvörðunarvald liggur ekki hjá okkur.
Við megum því ekki missa sjónar á öllu hinu sem er jafnvel enn mikilvægara fyrir íbúana. Þó að fjárhagsstaða sveitarfélagsins leyfi okkur ekki að byggja nýjan leikskóla í augnablikinu þá verðum við að hlúa að leikskólanum, gera eins vel og við getum og byggja nýjan leikskóla þegar færi gefst. Við þurfum að hlúa að grunnskólanum og finna framtíðarhúsnæði fyrir starfsemi tónlistarskólans. Málefni fatlaðs fólks verða að færast í forgang. Það er löngu tímabært að byggja nýjan búsetukjarna fyrir fatlað fólk og við ætlum okkur að gera það. Þetta er ekki aukaatriði.
Við þurfum að stórauka upplýsingaflæði til íbúa, þá sérstaklega til eldri borgara, og halda utanum allt atvinnulífið í sveitarfélaginu. Samheldni verður ekki til af sjálfu sér. Hún verður til þegar fólk finnur að það skiptir máli, að það sé hlustað á það og að ákvarðanir séu teknar með hagsmuni allra íbúa að leiðarljósi. Það er sú forysta sem ég vil standa fyrir.
Framboð mitt byggir á þeirri sannfæringu að við getum gert betur. Við getum tekið ákvarðanir sem styrkja grunnþjónustu, styðja við fjölskyldur, efla atvinnulíf og skapa raunveruleg tækifæri fyrir unga fólkið okkar. En það gerist aðeins ef við stöndum saman og tökum sameiginlega ábyrgð á framtíðinni.
