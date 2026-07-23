Það eru allir gleðigjafar á Eldi í Hún

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 23.07.2026 kl. 09.20 hinrik@feykir.is
Dagrún er klár í Eld í Hún. Mynd: facebook.
Dagrún er klár í Eld í Hún. Mynd: facebook.

Feykir lagði nokkrar samvisku spurningar fyrir nokkra vestur-Húnvetninga vegna Elds í Hún. Hér svarar Dagrún Sól Barkardóttir:

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