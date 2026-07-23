Það eru allir gleðigjafar á Eldi í Hún

Miklar breytingar hafa verið á sundlaug Sauðárkróks undanfarin ár. Heitu pottarnir og nýja laugin hafa opnað en enn er beðið eftir lauginni sjálfri. En það er víðar sem hægt er að skella sér í sund, því sundlaugarnar í Skagafirði bjóða upp á fjölbreytta og skemmtilega möguleika fyrir bæði heimamenn og gesti.
feykir.is
Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 22.07.2026
kl. 13.13 bladamadur@feykir.is
Mikil stemning var á Skagaströnd sl. laugardag þegar fyrsta Á Fram Atwork-Skagastrandarhlaupið fór fram. Fínasta veður tók á móti hlaupurunum og alls skráðu sig um 70 manns í hlaupið. Skipuleggjendur stefna að því að gera hlaupið að árlegum viðburði en það fór fram á vegum UMF Fram á Skagaströnd og fyrirtækisins Atwork sem er með starfsstöð á Skagaströnd.
Nýr dag á Eldinum. Gærdagurinn gekk vel. Sérstaklega var góð stemning og þátttaka í pílumótinu. Fólki á svæðinu er að fjölga og er búist við rúmlega 1000 manns um helgina. Miðasala á böllin á föstudag og laugardag er lífleg að sögn Birgis Þórs, eins af aðstandendum hátíðarinnar.
Dagskrá Unglingalandsmóts UMFÍ á Sauðárkróki er fjölbreytt eins og alltaf. Alla helgina verður keppt í fjölmörgum íþróttagreinum ásamt því að þátttakendur fá tækifæri til að prófa og kynnast nýjum greinum. Auk þess er spennandi skemmti- og afþreyingardagskrá á hverjum degi. Á kvöldin verða tónleikar og fjör fyrir alla fjölskylduna.
Framundan er Unglingalandsmót á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina. Landsmótið er frábært tækifæri til að hittast og styðja við íþróttastarf Tindastóls. Ég hvet félagsmenn, foreldra, stuðningsmenn og velunnara til að skrá sig í sjálfboðaliðastarf fyrir sína deild. Hvert framlag skiptir máli og hjálpar okkur að skapa góða upplifun fyrir gesti og þátttakendur.
Þó að kosningarnar í ágúst fjalli eingöngu um hvort halda skuli áfram aðildarumsókn þá hverfist umræðan um Evrópusambandið gjarnan um efnahagsmuni, tolla, markaðsaðgang, vexti og verðbólgu. Það er sannarlega eðlilegt að þessi atriði séu skoðuð og metin þegar tekin er afstaða til mögulegrar aðildar Íslands að ES. En Evrópusambandið (ES) er miklu meira og flóknara fyrirbæri. Evrópusambandið er í raun einstakt samstarfsverkefni þjóða sem byggir ekki aðeins á efnahagslegri samvinnu heldur einnig á sameiginlegum gildum um lýðræði, mannréttindi, félagslegt réttlæti og vernd umhverfisins. Frá stofnun þess hefur sambandið þróast úr efnahagsbandalagi ( European Coal and Steel Community, ECSC stofnað 1951/1952) í víðtækt samfélag ríkja sem leitast við að tryggja íbúum sínum öryggi, velferð og jöfn tækifæri.
Það var heldur betur líf og fjör á Hlíðarendavelli dagana 29. júní til 4. júlí, þegar Meistaramót GSS var haldið. Það skiptist á skin, skúrir og vindar þessa viku svo vægt sé til orða tekið. Bleytan varð það mikil að allir ánamaðkar búsettir á nöfunum þurftu að flýja heimili sín og þökktu því flatir og brautir á vellinum og máttu kylfingar hafa sig alla við að týna þá frá púttlínum. En eins og oft áður, þá brast á þetta líka fínasta veður þegar hollinn trítluðu niður 18. holu á lokadegi og fjölmenni var mætt til að fylgjast með lokum móts. Líklegast má telja að ef Skagfirðingar vilja finna viku þar sem er nokkuð öruggt að verði fínasta veður yfir sumarið, þá er það oftast nær vikan eftir Meistaramót GSS!
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
„Greifarnir eru á ferðalagi um landið með 40 ára afmælistúrinn, Síðasta sveitaballið. Við erum að heimsækja gömul samkomuhús og rifja upp sveitaballastemninguna sem margir sakna. Svo er nýja lagið okkar, Endalaust sumar, nýkomið út,“ segir Viddi í Greifunum sem jafnan hafa verið kenndir við Húsavík. Viddi heitir fullu nafni Kristján Viðar Haraldsson, fæddur 1965 og búsettur í Reykjavík.