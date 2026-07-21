Ferðasaga úr badmintoninu: Mikil stemning á Englandi
Dagana 16.-19. júlí var blaðamaður Feykis, undirrituð, Emma Katrín, stödd í Birmingham á Englandi. Þar fór fram alþjóðlega unglingamótið All England Junior Championship í badminton. Nú er ég komin heim og mætt aftur til Feykis og því er um að gera að skrifa ferðasögu. Ísland sendi sex keppendur til leiks og með hópnum ferðuðust tveir foreldrar, en þetta er sami hópur og mun keppa fyrir hönd Íslands á Evrópumeistaramóti undir 19 ára núna í ágúst.