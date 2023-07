„Það skortir ekki metnaðinn hjá krökkunum okkar“

Tónlistarmaðurinn Atli Dagur Stefánsson gaf út sína fyrstu plötu núna í byrjun júní sem ber nafnið Epilogue Of Something Beautiful. Atli Dagur er Króksari í húð og hár, sonur Hrafnhildar Guðjónsdóttur og Stefáns Vagns Stefánssonar. Hann býr nú úti í Englandi þar sem hann stundar bakkalárnám í lagasmíðum við ICMP (Institute of Contemporary Music Performance) skólann í London.