Það var frábær stemning á Hofsósi um helgina

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Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 23.06.2026
kl. 11.53 oli@feykir.is
Fimmtudaginn 18. júní hélt kirkjukór Hólaneskirkju á Skagaströnd sumartónleika. Vel var mætt og var þemað fuglasöngur en í frétt á vef sveitarfélagsins segir að það sé ekki sjálfsagt að 460 manna sveitarfélagi eigi svona marga hæfileikaríka söngvara.
Um 50 manns sóttu sumarhátíð fatlaðs fólks 18 ára og eldra á Norðurlandi vestra sem haldin var á Löngumýri í Skagafirði þann 11. júní. Hátíðin var nú haldin í annað sinn en hún fór fyrst fram í fyrra að frumkvæði Ástu Ólafar Jónsdóttur á Sauðárkróki. Markmið hátíðarinnar er að efla samveru og þátttöku fatlaðs fólks á svæðinu og skapa vettvang fyrir gleði og tengslamyndun.
Karlaliðin í fótboltanum á Norðurlandi vestra náðu ekki í sigur um helgina en lið Kormáks/Hvatar náði í jafntefli á SÚN-vellinum fyrir austan þar sem KFA var mótherjinn. Þá varð lið Tindastóls að sætta sig 2-1 tap þegar þeir mættu liði KH á Hlíðarenda.
Í gær, sunnudaginn 21. júní, fór fram leikur Tindastóls og FHL á Sauðárkróksvelli. Sólin skein og mætingin á völlin góð. Strax í upphafi leiks komu Stólastelpur vel stemdar og fyrsta mark þeirra kom á tólftu mínútu. Leikurinn endaði 3-1 fyrir heimakonur og fyrsti sigurinn kominn í hús.
Sýningin Íslenskur landbúnaður 2026 verður haldin í Laugardalshöllinni dagana 9.-11. október n.k. Markmið sýningarinnar er að kynna íslenskan landbúnað og leiða saman fyrirtæki og einstaklinga sem starfa í atvinnugreininni. Einnig að kynna fyrir gestum hreinleika íslenskra landbúnaðarafurða og þá miklu tækni sem nú er til staðar í íslenskum búskap.
Golfsumarið er heldur betur komið á fullt. Fyrir utan innanfélagsmótin hjá okkur í boði HardWok og Esju Gæðafæðis þá eru opnu mótin farin að rúlla af stað líka og eru nú tvö opin mót búin og Meistaramót næst á dagskrá sem er hápunkturinn í mótahaldi hjá GSS. Meistaramóts vikan er 29. júní til 4. júlí og má þá búast við fjölmenni á vellinum og skemmtilegri keppni og alveg þess virði að gera sér ferð á Hlíðarendavöll og fylgjast með lífinu þar.
Áskaffi góðgæti er fyrirtæki í Skagafirði sem starfar í anda Slow food og Slow travel og leggur áherslu á gæði, ró og upplifun. Eigandi fyrirtækisins er A. Herdís Sigurðardóttir sem hefur síðustu misserin rekið Áskaffi góðgæti í félagsheimilinu Héðinsminni í fyrrum Akrahreppi en rak lengi kaffihúsið Áskaffi í Áshúsi í Glaumbæ. „Nú vil ég bjóða gestum Skagafjarðar meira en kaffi og kökur og er að hanna smáhópaferðir til að skapa upplifun sem snertir hjartað, vekur forvitni og skilur eftir góðar minningar“ segir Herdís.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Að þessu sinni er það Atli Dagur Stefánsson sem segir okkur frá tón-lystinni sinni. Atli er tvítugur, hóf ævi sína í Reykjavík en flutti á Krókinn 8 ára gamall. Hann er sonur Hrafnhildar og Stefáns Vagns, og hefur því hlustað talsvert á tónlist undir eftirliti lögreglunnar (djók). Atli hefur verið syngjandi frá því elstu menn muna og hefur síðustu misserin verið að trúbbast.