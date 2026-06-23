Það var frábær stemning á Hofsósi um helgina

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 23.06.2026 kl. 11.12 bladamadur@feykir.is
Góð mæting í brekkusöng með Sigvalda
Góð mæting í brekkusöng með Sigvalda

Bæjarhátíðin Hofsós heim fór fram síðastliðna helgi og mikið líf og fjör var í bænum. Viðburðir hátíðarinnar voru afar vel sóttir og íbúar og gestir voru hæst ánægðir með helgina.

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