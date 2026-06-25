„Þetta er á bílunum!“ | Leiðari 24. tölublaðs Feykis

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 25.06.2026 kl. 10.31
Þetta er nú ekki sama tegund skiptimynda frá HM'82 sem fengust í Pippabúð en þetta var jafn mikilbægt það sumar og að fá sex svartar töggur í lítinn grænan poka ... eða súkkulaðikúlur. Nægjusemin var meiri á síðustu öld. MYND AF NETINU
Þetta er nú ekki sama tegund skiptimynda frá HM'82 sem fengust í Pippabúð en þetta var jafn mikilbægt það sumar og að fá sex svartar töggur í lítinn grænan poka ... eða súkkulaðikúlur. Nægjusemin var meiri á síðustu öld. MYND AF NETINU

Heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu tröllríður flestu þessar vikurnar. Ég hef náð að horfa á nokkra leiki þrátt fyrir nánast algjört áhugaleysi áður en bolta var sparkað. Það kom kannski einna helst til af gríðarlega neikvæðri umræðu um mótið áður en það hófst og mátti skilja sem svo að það væri bara enginn að fara að mæta á leikina sök-um dýrtíðar, græðgi og vandamála við að komast inn í Bandaríkin. Yfir allri umræðunni grúfði svo Trump gamli, eins og ein af sálsugunum í Harry Potter-bókunum.

En svo þegar keppnin byrjaði þá reyndust bara fótboltavellirnir fullir af fólki sem smitaði gleði og hamingju. Og það er nú eitt það fallegasta við íþróttirnar þegar fólk af ólíku bergi brotið kemur saman og skemmtir sér saman í blíðu og stríðu.

Galdrarnir við svona mót eru oft þjóðirnar sem koma á óvart. Einnig og við Íslendingar gerðum í Rússlandi um árið þegar við gjörsigruðum lið Argentínu, 1-1. Á mótinu núna var það lið Grænhöfðaeyja sem vann hug og hjörtu heimsbyggðarinnar þegar það gerði jafntefli við ógnarsterkt lið Spánverja sem fékk að leika sér um allan völl en gat bara ekki skorað. Markvörður Grænhöfða-eyinga er nú þjóðhetja.

Fyrsta Heimsmeistarakeppnin sem ég fylgdist með að einhverju leyti fór fram í Argentínu 1978. Þá var herforingjastjórn í því ágæta landi eftir að hafa steypt Isabellu Perón af stalli 1976 en hún tók við sem forseti eftir að Juan Perón lést 1974. Isobel var þriðja eiginkona Juans en önnur eiginkona hans var Evita en það er nú allt önnur Ella.

Argentínska landsliðið var ekki sérlega vinsælt á Vesturlöndum og þegar heimamenn komust í úrslit þá áttu þeir að sjálfsögðu að steinliggja fyrir liði Hollands sem var skipað mörgum snillingum og spilaði Total Football sem var það fínasta af öllu fínu í fótboltanum. Það vantaði þó stærstu fótboltastjörnu þess tíma í hollenska liðið, sjálfan Johan Cruyff, en hann treysti sér ekki til að taka þátt í mótinu eftir að hann og fjölskylda hans höfðu lent í mannránstilraun árið áður.

Að sjálfsögðu varð Argentína heimsmeistari eftir framlengdan leik og það má því kannski segja að átta ára gamall hafi ég lært að það dugar ekki alltaf að vera bestur til að vinna. Fjórum árum síðar var þessi sári lærdómur ítrekaður þegar langbesta lið í heimi, sambaboltalið Brasilíu, tapaði 3-2 í milliriðli á HM á Spáni, gegn leiðinlegasta liði keppninnar, Ítalíu, í leik sem af mörgum er talinn einn besti leikur sögunnar. Brasilía datt því úr leik og Ítalía hélt áfram að verjast og varð – að sjálfsögðu – heimsmeistari.

HM á Spáni var fyrsta mótið þar sem Íslendingum gafst kostur á að sjá leiki í beinni útsendingu í sjónvarpi. Fyrir vikið varð áhuginn gríðarlegur og ekki skemmdi fyrir að Erling seldi fót-boltamyndir í Pippabúð á Hólaveginum á Króknum. Þær seldust eins og heitar lummur. Oftar en ekki voru helstu myndasafnarar mættir á hjólunum sínum fyrir utan búðina um tíuleytið á morgnana og biðu eftir að vörunum, sem Erling hafði pantað, yrði keyrt út. Og vonbrigðin þegar eini kassinn sem máli skipti hafði verið skilinn eftir syðra, sem kom fulloft fyrir, voru gríðarleg.

Það var stundum kíkt aftur eftir hádegi til að athuga hvort kassinn hefði óvænt birst. Erling stóð þá innan við búðarborðið, ýtti gleraugunum ofar á nefið, keyrði aðra öxlina fram og sagði: „Þetta er á bílunum.“

Óli Arnar Brynjarsson, ritstjóri

Til baka

Fleiri fréttir

  • AÐSEND MYND

    Leikhópar frá Ítalíu, Spáni, Kanada, Úkraínu og Íslandi koma á HIP Fest

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 25.06.2026 kl. 10.33 bladamadur@feykir.is
    Hvammstangi International Puppetry Festival eða HIP Fest er alþjóðleg brúðulistarhátíð sem sameinar framúrskarandi sviðslistafólk, bæði erlent og íslenskt, til Hvammstanga. Á hátíðinni mætast hefðbundið brúðuleikhús og nýsköpun í sviðslistum í fjölbreyttum sýningum fyrir ólíka aldurshópa.
    Meira
  • Frá framkvæmdum við Sundlaug Sauðárkróks. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS

    Framkvæmdir við laugina enn í gangi en opið í heitu pottana

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 25.06.2026 kl. 09.06 oli@feykir.is
    Framkvæmdum við Sundlaug Sauðárkróks miðar ágætlega en áfram verður talsverð röskun á sundlaugarsvæðinu þar til verkinu er lokið. Áætlað var að laugin yrði opnuð aftur 13.-14. júní en góðir hlutir gerast oft hægt. Unnið er að lagfæringum á sundlaugarbakkanum auk þess sem verið er að klára uppsetningu á hitalögnum í kringum gömlu laugina.
    Meira
  • Mynd af svæðinu við Reynistað. AÐSEND MYND

    Gestadagur á fornleifasvæðinu á Reynistað í Skagafirði

    feykir.is Skagafjörður 25.06.2026 kl. 08.55 bladamadur@feykir.is
    Miðvikudaginn 1. júlí verður boðið upp á leiðsögn um fornleifasvæðið á Reynistað. Leiðsögnin er í umsjón dr. Brendu Prehal og dr. George Hambrecht auk nemenda ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏þeirra úr fornleifafræðiskóla sem er hluti af International Field Research Institute.
    Meira
  • Útivera í Skógarhlíðinni ofan Sauðárkróks. MYND AÐSEND

    Skógarhlíð – náttúruperla sem við eigum saman | Hafdís Einarsdóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 25.06.2026 kl. 08.31 oli@feykir.is
    Fyrir ofan bæinn okkar liggur Skógarhlíð, Litli-Skógur og Nafirnar, eitt stórt svæði sem tengist og sem gerir samfélagið okkar á Sauðárkróki sérstakt. Þar má finna fallegan gróður, fjölbreytta stíga, mikið fuglalíf og einstaka náttúru sem dregur að sér fólk allt árið um kring. Fyrir marga eru þetta staðir til að hlaða batteríin, njóta hreyfingar og finna frið frá annríki dagsins.
    Meira
Yfirlit frétta