Þrír húnvetnskir snillingar heiðraðir af KSÍ

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla 30.09.2026 kl. 08.04 oli@feykir.is

Fyrir leik Kormáks Hvatar gegn Haukum í undanúrslitum Gatoradebikarsins nú fyrr í september veitti Kormákur Hvöt þremur snillingum heiðursmerki KSÍ en frá þessu segir á síðu Knattspyrnusambands Íslands. Björn Vignir Björnsson fékk gullmerki KSÍ og þeir Jón Örn Stefánsson og Sigurður Bjarni Aadnegard fengu silfurmerki KSÍ.

Í fréttinni segir:

Björn Vignir Björnsson - Gullmerki KSÍ

Björn Vignir hefur verið virkur þátttakandi í meistaraflokksstarfi Kormáks Hvatar sem stjórnarmeðlimur undanfarna áratugi, eftir að hafa verið áður burðarás í starfi UMF Hvatar jafn lengi eða lengur. Björn Vignir veitir stjórnarmönnum og nærumhverfi stöðugt aðhald allan ársins hring í starfsumhverfi sem hefur sínar áskoranir í iðkendafjölda og aðstöðu - vakir þannig yfir knattspyrnu í Húnaþingi nótt og dag.

Jón Örn Stefánsson - Silfurmerki KSÍ

Jón Örn hefur verið formaður meistaraflokksráðs Kormáks Hvatar síðustu ár, en var áður virkur stjórnarmaður í UMF Hvöt. Jón Örn er vakinn og sofinn yfir framgangi knattspyrnu í Húnaþingi og hefur mjög horft til sameiginlegra hagsmuna liðanna á Norðurlandi vestra í virku samtali við nágrannalið og stjórnsýslu í sveitarfélögunum.

Sigurður Bjarni Aadnegard - Silfurmerki KSÍ

Sigurður Bjarni er þrátt fyrir ungan aldur algjör lykilmaður í því verkefni sem hefur verið í gangi í 15 ár í Húnaþingi. Hann hefur verið stjórnarmaður undanfarin ár og gengið í öll þau verkefni sem hefur þurft allan þann tíma. Án starfa Sigurðar Bjarna má ganga út frá því að lið Kormáks Hvatar væri hætt störfum. Áhrif hans hafa verið gríðarleg til að tryggja að ungir leikmenn hafi enn meistaraflokkslið til að spila með í heimabyggð.

Feykir óskar þeim félögum til hamingju.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Jólin heima hafa ekki verið neitt annað en stórkostllegir. Þetta er mynd frá tónleikunum 2025. MYND: ÓAB

    Miðasala á sjöundu Jólin heima að hefjast

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 29.09.2026 kl. 14.17 oli@feykir.is
    Undirbúningur fyrir jólatónleika í Miðgarði er hafinn og miðasala fer af stað í vikunni. Miðasala á jólatónleikana Jólin heima 2026 í Miðgarði hefst fimmtudaginn 1. okt. í gegnum auglýsingahlekk á Feyki.is. Tónleikarnir fara fram í Menningarhúsinu Miðgarði laugardagskvöldið 12. desember.
    Meira
  • Thelma Jónsdóttir fræðslustjóri Heilahjálpar. Mynd: Aðsend.

    Tölum um heilabilun – fræðsla fyrir íbúa | Thelma Jónsdóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 29.09.2026 kl. 12.55 hinrik@feykir.is
    Í næstu viku koma fulltrúar frá Heilahjálp – samtökum um heilabilun (áður Alzheimersamtökin) og halda fræðsluerindi fyrir íbúa og fagfólk á Sauðárkróki og Hvammstanga. Markmiðið er að auka þekkingu og opna umræðu um heilabilun, sem snertir þúsundir Íslendinga og fjölskyldur þeirra.
    Meira

  • Keflavíkurliðið mætir Stólastúlkum í Síkinu í kvöld

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 29.09.2026 kl. 11.53 oli@feykir.is
    Bónus deild kvenna hefst í kvöld með þremur leikjum. Lið Tindastóls fær lið Keflavíkur í heimsókn og hefst leikurinn kl. 19:15 og þeir sem mæta tímanlega getir gripið borgara af grillinu. Spá formanna, fyrirliða og þjálfara var kynnt fyrir helgi og þar bar svo við að liði Tindastóls var spáð ofar í deildinni en gestunum úr Keflavík og það er nú saga til næstu bæja.
    Meira
  • Pere Belmonte og Trausti Þorgilsson heiðraðir. MYNDIR AF AÐDÁENDASÍÐUNNI

    Belmonte og Trausti þóttu bestir hjá Kormáki Hvöt

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 29.09.2026 kl. 10.57 oli@feykir.is
    Lið Kormáks Hvatar átti ágætt sumar í 2. deildinni í sumar, endaði í áttunda sæti eftir að hafa daðrað við toppbaráttuna um mitt sumar. Sömuleiðis koms lið Húnvetninga í undanúrslit í Gatorade-bikarnum en féll úr leik eftir vítakeppn gegn liði Hauka. Knattspyrnudeild Kormáks Hvatar hélt að sjálfsögðu lokahóf að loknu móti og þar var Pere Belmonte valinn besti leikmaðurinn og Trausti Þorgilsson besti ungi leikmaðurinn.
    Meira
Yfirlit frétta