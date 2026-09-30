Þrír húnvetnskir snillingar heiðraðir af KSÍ
Fyrir leik Kormáks Hvatar gegn Haukum í undanúrslitum Gatoradebikarsins nú fyrr í september veitti Kormákur Hvöt þremur snillingum heiðursmerki KSÍ en frá þessu segir á síðu Knattspyrnusambands Íslands. Björn Vignir Björnsson fékk gullmerki KSÍ og þeir Jón Örn Stefánsson og Sigurður Bjarni Aadnegard fengu silfurmerki KSÍ.
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Björn Vignir Björnsson - Gullmerki KSÍ
Björn Vignir hefur verið virkur þátttakandi í meistaraflokksstarfi Kormáks Hvatar sem stjórnarmeðlimur undanfarna áratugi, eftir að hafa verið áður burðarás í starfi UMF Hvatar jafn lengi eða lengur. Björn Vignir veitir stjórnarmönnum og nærumhverfi stöðugt aðhald allan ársins hring í starfsumhverfi sem hefur sínar áskoranir í iðkendafjölda og aðstöðu - vakir þannig yfir knattspyrnu í Húnaþingi nótt og dag.
Jón Örn Stefánsson - Silfurmerki KSÍ
Jón Örn hefur verið formaður meistaraflokksráðs Kormáks Hvatar síðustu ár, en var áður virkur stjórnarmaður í UMF Hvöt. Jón Örn er vakinn og sofinn yfir framgangi knattspyrnu í Húnaþingi og hefur mjög horft til sameiginlegra hagsmuna liðanna á Norðurlandi vestra í virku samtali við nágrannalið og stjórnsýslu í sveitarfélögunum.
Sigurður Bjarni Aadnegard - Silfurmerki KSÍ
Sigurður Bjarni er þrátt fyrir ungan aldur algjör lykilmaður í því verkefni sem hefur verið í gangi í 15 ár í Húnaþingi. Hann hefur verið stjórnarmaður undanfarin ár og gengið í öll þau verkefni sem hefur þurft allan þann tíma. Án starfa Sigurðar Bjarna má ganga út frá því að lið Kormáks Hvatar væri hætt störfum. Áhrif hans hafa verið gríðarleg til að tryggja að ungir leikmenn hafi enn meistaraflokkslið til að spila með í heimabyggð.
Feykir óskar þeim félögum til hamingju.