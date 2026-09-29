Miðasala á sjöundu Jólin heima að hefjast
Undirbúningur fyrir jólatónleika í Miðgarði er hafinn og miðasala fer af stað í vikunni. Miðasala á jólatónleikana Jólin heima 2026 í Miðgarði hefst fimmtudaginn 1. okt. í gegnum auglýsingahlekk á Feyki.is. Tónleikarnir fara fram í Menningarhúsinu Miðgarði laugardagskvöldið 12. desember.
Þetta verður í sjöunda skiptið sem ungt tónlistarfólk úr Skagafirði bíður upp á notalega kvöldstund í aðdraganda jóla. Ein helsta „jólarödd“ Íslands, Pálmi Gunnarsson mun koma fram á tónleikunum þetta árið. Tónleikarnir hafa verið mjög vel sóttir undanfarin ár og sú hefð hefur skapast hjá mörgum vinnustöðum að nýta sér hópatilboð og sameinast í því að fá jólaandann beint í æð í Miðgarði.
Það er uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra og fyrirtæki á svæðinu sem gera Jólin heima hópnum kleift að bjóða upp á glæsilega tónleika í glæsilegri umgjörð í Miðgarði.
Skagfirskt tónlistarfólk í fararbroddi
Feykir talaði við Eystein Ívar sem er listrænn stjórnandi tónleikanna í þetta skiptið og spurði hann hvers jólaþyrstir mættu eiga von á í Miðgarði 12. desember? „Þeir eiga von á virkilega flottum og góðum tónleikum þar sem skagfirskt tónlistarfólk eru í fararbroddi.“
Eru einhverjar breytingar á liðsskipan eða verða gestir? „Liðsskipan er sú sama og síðustu ár, það er virkilega gott að geta haldið í sama kjarna. Gestasöngvarinn í ár verður Pálmi Gunnarsson.“
Hvert er hlutverk listræns stjórnanda? „Hlutverkið felur í sér að sjá um heildarmyndina á tónleikunum sjálfum. Sjá fyrir sér tónleikana og fylgja því eftir svolítið svipað og þegar maður er að leikstýra.“
Er búið að velja lögin? „Jújú, við getum orðað það þannig að listinn er klár í ár.“
Hvaða jólalag er í uppáhaldi hjá þér? „Uppáhalds jólalagið mitt er lagið Óskalistinn með Pálma Gunnars, mæli með að hlusta á þessa fallega perlu.“