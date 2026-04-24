Þrír sameiginlegir framboðsfundir áætlaðir í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður 24.04.2026 kl. 09.34 oli@feykir.is
Það styttist óðum í sveitarstjórnarkosningar en þær fara fram laugardaginn 16. maí næstkomandi og því um þrjár vikur þangað til kosið verður. Samkvæmt upplýsingum Feykis er stefnt að því að halda þrjá sameiginlega kosningafundi í Skagafirði og verður sá fyrsti í Miðgarði þann 3. maí.
 
Fundirnir verða haldnir sem hér segir
 
Sunnudaginn 3. maí:

Í Miðgarði í Varmahlíð kl. 16:00

Þriðjudaginn 5. maí:
Í Höfðaborg á Hofsósi kl. 20:00

Fimmtudaginn 7. maí
Á Kaffi Krók á Sauðárkróki kl. 20:00

Að sögn Baldurs Hrafns Björnssonar sviðsstjóra stjórnsýslu- og fjármálasviðs hjá sveitarfélaginu Skagafirði þá liggur enn ekki fyrir hver muni stýra fundunum.

Fyrirkomulag fundanna er þannig að fulltrúar flokkanna fá fimm mínútur í framsögu í upphafi en í framhaldi af því verður opnað fyrir spurningar úr sal. Í lokin fær hvert framboð tvær mínútur í lokaorð. Framboðin geta valið um að vera með einn eða tvo frambjóðendur í pallborðsumræður á fundinum.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Séð yfir athafnasvæði Dögunar og nýbygginguna. MYND: ÓAB

    Frystiklefi Dögunar tekur á sig mynd

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 24.04.2026 kl. 10.15 oli@feykir.is
    Feykir sagði frá því í nóvember að rækjuvinnslan Dögun á Sauðárkróki hefði hafið framkvæmdir við byggingu 1600 fermetra frystiklefa á Hesteyri á Sauðárkróki. Ekki er annað að sjá en að verkinu miði vel en í vetur var plata steypt og nú hefur grindin verið reist.
    Meira
  • Elínborg Erla Ásgeirsdóttir skipar 4. sæti Byggðalistans. AÐSEND MYND

    Geta hráefniskaup haft áhrif á byggðaþróun? | Elínborg Erla Ásgeirsdóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 24.04.2026 kl. 09.06 oli@feykir.is
    Á hverjum virkum degi eru framreiddar yfir 1000 opinberar máltíðir í Skagafirði, t.d í leikskólum, grunnskólum og öðrum stofnunum sveitarfélagsins. Að jafnaði eru um 250 virkir dagar á ári, svo við erum að tala um yfir 250.000 máltíðir ár hvert. Þó miðað sé við hóflegt hráefnisverð má því áætla að kostnaðurinn nemi hundruðum milljóna.
    Meira
  • Frá vinnu við Rót í mars síðastliðnum. MYNDIR AF FB-SÍÐU HANDBENDI

    Ótrúlega mikil gleði fólgin í því að vinna saman alþjóðlega

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Mannlíf 23.04.2026 kl. 14.36 oli@feykir.is
    Sagt var frá því í byrjun vikunnar að Handbendi brúðuleikhús á Hvammstanga stæði fyrir uppsetningu á splunkunýrri brúðuleikhússýningu, Rót, hjá Leikfélagi Akureyrar nú á laugardaginn og hefst sýningin kl. 16:00. Feykir spurði listakonuna Gretu Clough, sem er bandarísk að uppruna, aðeins út í sýninguna en Greta býr á Hvammstanga ásamt manni sínum, Sigurði Líndal, og dóttur þeirra. Fyrst var spurt hvernig sagan hefði komið til.
    Meira
  • Pétur Bergþór Arason sveitarstjóri Húnabyggðar. AÐSEND MYND

    „Það væri öllum til hagsbóta ef samvinna sveitarfélaganna í landshlutanum yrði enn þéttari“

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 23.04.2026 kl. 12.57 oli@feykir.is
    „Við höfum allt þetta kjörtímabil verið að vinna að gríðarlega mikilvægum verkefnum t.d. þeim sem snúa að breytingu á orkulögum og nýrri byggðarlínu sem snerta hagsmuni allra íbúa núna og um langa framtíð, þau verkefni halda áfram og þótt trollið sé orðið fullt þá þarf að koma því upp á dekk og aflanum í land þannig að hægt sé að búa til verðmæti. Þetta hefur verið verkefnið og verður ennþá næstu misseri,“ segir Pétur Bergþór Arason, sveitarstjóri Húnabyggðar, aðspurður um hver mikilvægustu verkefnin séu sem sveitarfélagið hyggst vinna að á þessu ári. Pétur er þriðji sveitarstjórinn á Norðurlandi vestra sem svarar spurningum Feykis þetta vorið.
    Meira
Yfirlit frétta