Þrír sameiginlegir framboðsfundir áætlaðir í Skagafirði
Í Miðgarði í Varmahlíð kl. 16:00
Þriðjudaginn 5. maí:
Í Höfðaborg á Hofsósi kl. 20:00
Fimmtudaginn 7. maí
Á Kaffi Krók á Sauðárkróki kl. 20:00
Að sögn Baldurs Hrafns Björnssonar sviðsstjóra stjórnsýslu- og fjármálasviðs hjá sveitarfélaginu Skagafirði þá liggur enn ekki fyrir hver muni stýra fundunum.
Fyrirkomulag fundanna er þannig að fulltrúar flokkanna fá fimm mínútur í framsögu í upphafi en í framhaldi af því verður opnað fyrir spurningar úr sal. Í lokin fær hvert framboð tvær mínútur í lokaorð. Framboðin geta valið um að vera með einn eða tvo frambjóðendur í pallborðsumræður á fundinum.