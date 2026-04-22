Tímar og tækifæri í Skagafirði | Högni Elfar Gylfason skrifar
Skagfirðingar þekkja öðrum fremur hversu mikil lífsgæði felast í því að búa hér. Hér er öflugt atvinnulíf, landbúnaður, sjávarútvegur og samheldið samfélag sem stendur saman á raunarstund. Samfélag sem slíkt er ekki sjálfsagt heldur ávöxtur samheldni og vináttu íbúanna. En það er líka staðreynd að alltaf má gott bæta. Undanfarin ár hefur ýmislegt setið á hakanum. Innviðir hafa víða látið á sjá. Framkvæmdir hafa ekki alltaf fengið nægilegan undirbúning, í sumum tilfellum hefur vantað bæði skýra forgangsröðun og samráð við íbúa, þar má gera betur. Miðflokkurinn vill leggja þar hönd á vogarskálarnar.
Við í Miðflokknum í Skagafirði erum hópur fólks með ólíkan bakgrunn og reynslu, en sameiginlega sýn. Sýn okkar sú að sveitarfélagið eigi að einbeita sér að brýnum málum , þeim sem mestu máli skipta. Rekstur sveitarfélagsins þarf að vera ábyrgur. Grunnþjónusta á að ganga framar öðrum verkum. Skólamál, velferð og innviðir henta lítt fyrir tilraunastarfsemi. Lausatök í skipulagi og uppbyggingu skal forðast.
Fjármunir sveitarfélagsins eru takmarkaðir og þeim ber að ráðstafa af ábyrgð og skynsemi.
Við viljum bæta stjórnsýsluna. Gegnsæi skal vera algert. Við eigum ekki að þurfa að velta því fyrir okkur hvernig ákvarðanir verða til eða hvers vegna þær eru teknar. Við eigum að geta treyst því að málin séu unnin faglega og að upplýsingagjöf sé skýr og aðgengileg. Aðgengi að kjörnum fulltrúum og embættismönnum sveitarfélagsins þarf á sama tíma að bæta. Afgreiðslu erinda íbúa þarf að flýta.
Tækifærin í Skagafirði eru augljós. Landbúnaðurinn er burðarás samfélagsins og þar liggja mikil sóknarfæri. Ferðaþjónustan hefur vaxið, en getur orðið enn sterkari stoð ef rétt er á málum haldið. Þar gegna tengingar milli landshluta og innan héraðs lykilhlutverki. Tækniframfarir og nýir starfshættir, tilkomnir með nútímasamskiptum, auka tækifæri. Búseta skiptir æ minna máli fyrir alls konar störf, heima og heiman.
Til þess að svo geti orðið þarf að laga grunninn, innleiða nýja hugsun. Bæta þarf innviði, einfalda skipulag og tryggja að sveitarfélagið styðji við uppbyggingu í stað þess að flækja hana og auka við kostnað. Það á að vera raunhæfur og hagkvæmur kostur að byggja, fjárfesta og skapa störf í Skagafirði. Sama gildir um fjölskyldurnar. Það þarf að vera sjálfsagt og eftirsóknarvert að ala upp börn hér með góðu aðgengi að leikskólum, öflugum grunnskólum og framhaldsnámi ásamt fjölbreyttu íþrótta- og tómstundastarfi. Þetta eru ekki aukaatriði heldur forsenda bjartrar framtíðar í Skagafirði. Við sem saman stöndum að framboði Miðflokksins í Skagafirði bjóðum af einlægni fram krafta okkar til að koma að þessum verkefnum með stuðningi ykkar. Með skýrri forgangsröðun, faglegum vinnubrögðum og ábyrgri nýtingu fjármuna viljum við leggja okkar af mörkum til að byggja upp enn sterkara samfélag í þágu okkar allra.
Tækifærið er núna.
Högni Elfar Gylfason
Höfundur er oddviti Miðflokksins í Skagafirði, sauðfjárbóndi, varaþingmaður og vélfræðingur