„Það var enginn kirkjukuldi í Ketukirkju“
feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf, Lokað efni 22.04.2026 kl. 14.36
Það bar við í Sæluviku að Eyþór skáld Árnason frá Uppsölum í Blönduhlíð, en búsettur í höfuðborginni, stóð fyrir svokallaðri Ljóðavísitasíu. Hann heimsótti átta kirkjur í Skagafirði á fimm dögum og las upp úr ljóðabókum sínum og greip jafnvel í gítar. Hann sagði Feyki að túrinn hefði gengið alveg ljómandi vel. „Allavega skemmti ég mér mjög vel, kom í margar kirkjur sem ég hef aldrei komið í áður.“