Tilkynning | Íbúar í Varmahlíð beðnir um að fara sparlega með vatnið

feykir.is Skagafjörður, Fréttir 28.08.2026 kl. 09.15 hinrik@feykir.is
Mælifellshnjúkur að minna á að vetur er í nánd. Mynd: HMJ
Mælifellshnjúkur að minna á að vetur er í nánd. Mynd: HMJ

Sú sérstaka staða er komin upp að vatnskortur er víða í Skagafirði. Sérstaklega á þetta við um Varmahlíð. Af þessu tilefni hafa Skagafjarðarveitur sent frá sér eftirfarandi tilkynningu:

„Vakin er athygli á því að vegna slæmrar stöðu vatnslindarinnar sem sér Varmahlíð fyrir köldu neysluvatni eru íbúar beðnir að fara sparlega með vatnsnotkun. Staða lindarinnar er sérstaklega erfið um þessar mundir og grunnvatnsstaða í Skagafirði almennt mjög lág. Skagafjarðarveitur biðja íbúa sem eru með heita potta að stöðva rennsli í þá tímabundið og forðast notkun þeirra á meðan þetta ástand varir. Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.”

Feykir hafði samband við Gunnar Björn Rögnvaldsson verkefnastjóra hjá Skagafjarðarveitum og spurði nánar út í málið:

„Grunnvatnsstaðan er mjög lág alls staðar í Skagafirði sökum þess að síðastliðinn vetur snjóaði ekki að neinu marki, neysluvatnið á íslandi byggist á vetrarúrkomunni að mestu leiti og best er að fá snjó í fjöll á haustmánuðum sem er best fyrir okkar vatnsból, snjór sem fellur eftir áramót þegar skammdeginu léttir er með minni fyrirstöðu og bráðnar fyrr og skilar sér síður inn í vatnskerfin okkar. Við erum með takmarkað vatn í lindinni sem við erum með í notkun og þurfum að bregðast hratt við ef upp kemur leki á kerfinu.

Við erum með vatnsöflun í forgangi, rannsóknir og hugmyndir hvað við getum gert fyrir Varmahlíð til að leysa þennan vanda. Svo má ekki gleyma því að byggðin hefur stækkað í Varmahlíð og það kallar á meiri vatnsnotkun.”

Feykir þakkar Gunnari fyrir greinargóð svör. Kannski er það fyrirboði um betri horfur að Mælifellshnjúkur var hvítur niður undir miðjar hlíðar í morgun. /hmj

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