Feykir ræðir við Pétur Björnsson yfirlögregluþjón hjá Lögreglunni á Norðurlandi vestra | Lögreglan á að sinna innri landamæragæslu
Hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra starfa 17 lögreglumenn í almennri deild á þremur starfsstöðvum. Tveir eru staðsettir á Hvammstanga, sjö á Blönduósi og átta á Sauðárkróki. Yfirlögregluþjónn er Pétur Björnsson og situr hann á Sauðárkróki. Nýlegar fréttir af því að lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði erlendan aðila vegna hraðaksturs, hafa vakið athygli en í ljós kom að farþegar í bílnum gátu ekki eða vildu ekki framvísa skilríkjum. Einnig fundust í bílnum hlutir sem ætla mátti að væru þýfi. Þessu fylgdi handtaka og í framhaldi af því brottvísun af landinu. Blaðamaður Feykis settist niður með Pétri og spurði fyrst hvort við værum að horfa upp á nýjan veruleika í störfum lögreglunnar.