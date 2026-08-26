Sérstakur húsnæðisstuðningur vegna námsmanna

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 26.08.2026 kl. 15.05 hinrik@feykir.is
Séð yfir Hvammstanga. Mynd: hunathing.is.
Séð yfir Hvammstanga. Mynd: hunathing.is.

Húnaþing vestra minnir á á vefsíðu sinni: hunathing.is, sérstakan húsnæðisstuðning sem ætlaður er að auðvelda námsmönnum á framhaldsskólastigi og fjölskyldum þeirra að mæta húsnæðiskostnaði.

Stuðningurinn skiptist í tvo flokka:

  1. Foreldrar/forsjáraðilar 15–17 ára barna:

Stuðningur vegna barna með lögheimili í Húnaþingi vestra sem stunda nám í framhaldsskóla og búa á heimavist eða á námsgörðum.

  1. Námsmenn 18–20 ára:

Stuðningur við námsmenn á framhaldsskólastigi sem leigja herbergi á almennum markaði, enda hafi umsókn þeirra um heimavist eða búsetu á námsgörðum verið hafnað.

Umsóknir og frekari upplýsingar:

Umsóknarferli: Sótt er um rafrænt í gegnum Íbúagátt Húnaþings vestra.
Fylgiskjöl: Með umsókn þarf að fylgja staðfesting frá skóla ásamt húsaleigusamningi.

Námsmenn 18 ára og eldri og aðrir leigjendur: Einstaklingar og fjölskyldur í leiguhúsnæði, þ.m.t. námsmenn 18 ára og eldri, eru einnig hvattir til að kanna rétt sinn til almennra húsnæðisbóta hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (www.hms.is) og sérstaks húsnæðisstuðnings hjá Húnaþingi vestra.

Reglur um sérstakan húsnæðisstuðning í heild sinni má finna á heimasíðu sveitarfélagsins. Nánari upplýsingar og aðstoð veitir Henrike Wappler, félagsráðgjafi í síma 455-2400 eða á netfanginu henrike@hunathing.is.

Feykir hvetur námsmenn í Húnaþingi og forsjáraðila þeirra að kynna sér hvað er í boði. /hmj

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