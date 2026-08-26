Sérstakur húsnæðisstuðningur vegna námsmanna
Húnaþing vestra minnir á á vefsíðu sinni: hunathing.is, sérstakan húsnæðisstuðning sem ætlaður er að auðvelda námsmönnum á framhaldsskólastigi og fjölskyldum þeirra að mæta húsnæðiskostnaði.
Stuðningurinn skiptist í tvo flokka:
- Foreldrar/forsjáraðilar 15–17 ára barna:
Stuðningur vegna barna með lögheimili í Húnaþingi vestra sem stunda nám í framhaldsskóla og búa á heimavist eða á námsgörðum.
- Námsmenn 18–20 ára:
Stuðningur við námsmenn á framhaldsskólastigi sem leigja herbergi á almennum markaði, enda hafi umsókn þeirra um heimavist eða búsetu á námsgörðum verið hafnað.
Umsóknir og frekari upplýsingar:
Umsóknarferli: Sótt er um rafrænt í gegnum Íbúagátt Húnaþings vestra.
Fylgiskjöl: Með umsókn þarf að fylgja staðfesting frá skóla ásamt húsaleigusamningi.
Námsmenn 18 ára og eldri og aðrir leigjendur: Einstaklingar og fjölskyldur í leiguhúsnæði, þ.m.t. námsmenn 18 ára og eldri, eru einnig hvattir til að kanna rétt sinn til almennra húsnæðisbóta hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (www.hms.is) og sérstaks húsnæðisstuðnings hjá Húnaþingi vestra.
Reglur um sérstakan húsnæðisstuðning í heild sinni má finna á heimasíðu sveitarfélagsins. Nánari upplýsingar og aðstoð veitir Henrike Wappler, félagsráðgjafi í síma 455-2400 eða á netfanginu henrike@hunathing.is.
Feykir hvetur námsmenn í Húnaþingi og forsjáraðila þeirra að kynna sér hvað er í boði. /hmj