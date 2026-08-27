Saman eflum við börnin okkar | Álfhildur Leifsdóttir skrifar
Nýtt skólaár er spennandi tími fyrir börnin okkar en tilfinningarnar geta verið misjafnar. Sum mæta full tilhlökkunar, önnur með smá hnút í maganum og mörg einhvers staðar mitt á milli. Nemendur mæta til náms með ólíkar þarfir, styrkleika og reynslu og er það verkefni skólanna að skapa þeim öruggt og hvetjandi námsumhverfi með fjölbreyttum tækifærum til að vaxa og þroskast. Þó að skólinn gegni stóru hlutverki í lífi barna og ungmenna stendur hann ekki einn að þessu verkefni. Menntun og uppeldi barna er alltaf sameiginlegt verkefni heimilis og skóla.
Menntastefna Skagafjarðar 2026–2031 byggir einmitt á þessum grunni. Þar er lögð áhersla á gæði, traust, virðingu og samvinnu, með velferð og árangur barna í forgrunni. Í stefnunni eru einnig dregin fram mikilvæg gildi í skólastarfi, svo sem hamingja, hugrekki, sjálfbærni, þekking og þrautseigja. Eitt af meginmarkmiðum stefnunnar er að samstarf skóla við foreldra og forsjáraðila sé uppbyggjandi og farsælt. Skólinn ber faglega ábyrgð á námi og kennslu og í skólunum okkar starfar metnaðarfullt fólk sem leggur sig fram um að skapa börnum góðar aðstæður til náms. En þegar heimili og skóli vinna saman verður stuðningurinn sterkari og samfellan meiri. Menntastefnan leggur einmitt áherslu á að skólar, fjölskyldur og samfélagið í heild vinni saman að farsæld barna.
Foreldrar og forsjáraðilar skipta gríðarlega miklu máli í námi barna. Ekki vegna þess að þeir þurfi að kunna allt til að geta kennt börnunum heima, heldur vegna þess hve mikilvægt það er að sýna áhuga á því sem barnið er að læra og hvernig skóladagurinn hefur gengið. Foreldrar og forsjáraðilar eru líka lykilaðilar þegar kemur að því að efla læsi, en læsi er svo margt í okkar daglega lífi. Til að efla læsi barna getum við rætt bók eða frétt, skoðað Sjónhornið saman eða rætt eitthvað sem vekur athygli þann daginn. Þegar við gefum börnum tíma til að segja frá, spyrja spurninga og setja orð á hugsanir sínar erum við allt í senn að efla málþroska, gagnrýna hugsun og sjálfstraust. Sjálf getum við verið sterkar fyrirmyndir með bók í hönd eða átt gæðastund með því að lesa saman, óháð aldri barnanna.
Um leið og ég óska öllum börnum, foreldrum og starfsfólki skólanna í Skagafirði góðs skólaárs vil ég hvetja okkur öll til að sýna námi barnanna okkar áhuga og halda góðu sambandi við skólann. Við skulum sýna börnunum okkar að við höfum trú á þeim og að nám þeirra skipti máli. Hvetjum þau til að leggja sig fram og minnum þau á að það sé allt í lagi að gera mistök, spyrja spurninga og leita sér hjálpar.
Verum öll í sama liði.
Álfhildur Leifsdóttir, leiðtogi fræðslumála