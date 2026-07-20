„Mjög gefandi að hitta gamla og nýja vini sem brenna fyrir sama áhugamáli og við“

feykir.is Skagafjörður, Ljósmyndavefur, Listir og menning, Lokað efni 20.07.2026 kl. 08.27 oli@feykir.is
Hljómsveitin Vænott á sviði í Bifröst. Frá vinstri: Baldvin, Guðný, Beggi, Valgerður, Smári og Héðinn. MYNDIE: BALDVIN
Hljómsveitin Vænott á sviði í Bifröst. Frá vinstri: Baldvin, Guðný, Beggi, Valgerður, Smári og Héðinn. MYNDIE: BALDVIN

Hinir árlegu tónleikar í Bifröst sem ganga undir nafninu Græni salurinn fóru fram síðasta laugardaginn í júní. Það voru tólf atriði sem stigu á svið og venju samkvæmt var góð stemning og gestir og flytjendur skemmtu sér hið besta. Meðal þeirra hljómsveita sem létu ljós sitt skína var Vænott sem er skipuð brottfluttum Skagfirðingum en þar er Baldvin Ingi Símonarson innsti koppur í búri. Feykir spurði hann út í tónleikana og hljómsveitina.

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