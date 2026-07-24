Mæðgur í myndlist
Laugardaginn 27. júní var myndlistarsýningin Sleppa opnuð í hAughúsi í Héraðsdal í Skagafirði. Sýningin, sem stendur til 9. ágúst 2026, varpar ljósi á mæðgnatengsl og kynslóðabil með verkum 15 myndlistakvenna sem jafnframt mynda sjö mæðgnapör. Verkin snúast meðal annars um að sleppa tökunum og leyfa hlutunum að þróast á eigin forsendum. Markmið verkefnisins er að efla aðgengi almennings að samtímalist og laða bæði heimafólk og ferðamenn að menningarlífi Skagafjarðar yfir sumarið. Opið er í hAughúsi frá kl. 13:00–18:00, föstudaga, laugardaga og sunnudaga.