Mæðgur í myndlist

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 24.07.2026 kl. 15.36 bladamadur@feykir.is
Frá vinstri standa þær Anna Þóra Karlsdóttir, Svava Björnsdóttir og Inga Sigga Ragnarsdóttir en þær standa við verk Ingu Siggu, Sjónarhorn. MYND: RAGNHILDUR WEISHAPPEL
Frá vinstri standa þær Anna Þóra Karlsdóttir, Svava Björnsdóttir og Inga Sigga Ragnarsdóttir en þær standa við verk Ingu Siggu, Sjónarhorn. MYND: RAGNHILDUR WEISHAPPEL

Laugardaginn 27. júní var myndlistarsýningin Sleppa opnuð í hAughúsi í Héraðsdal í Skagafirði. Sýningin, sem stendur til 9. ágúst 2026, varpar ljósi á mæðgnatengsl og kynslóðabil með verkum 15 myndlistakvenna sem jafnframt mynda sjö mæðgnapör. Verkin snúast meðal annars um að sleppa tökunum og leyfa hlutunum að þróast á eigin forsendum. Markmið verkefnisins er að efla aðgengi almennings að samtímalist og laða bæði heimafólk og ferðamenn að menningarlífi Skagafjarðar yfir sumarið. Opið er í hAughúsi frá kl. 13:00–18:00, föstudaga, laugardaga og sunnudaga.

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