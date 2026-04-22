Umhverfisdagur FISK Seafood er 9. maí

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 22.04.2026 kl. 13.28 oli@feykir.is
Friðbjörn framkvæmdastjóri FISK Seafood með plokkstöngina. MYND: DAVÍÐ MÁR
Skráning er hafin fyrir Umhverfisdag FISK Seafood þann 9. maí 2026, kl. 10:00-12:00 Skipulag er með sama hætti og fyrri ár, þið skráið ykkur og veljið það íþróttafélag sem þið viljið styrkja. Þegar nær dregur verða birtar leiðbeiningar um hvaða svæði tilheyrir hverju íþróttafélagi.

FISK Seafood mun svo bjóða upp á veitingar í húsi Fiskmarkaðarins að Sandeyri 2 eftir ruslatínsluna. Við hvetjum ALLA til þess að mæta.

Skráning fer fram hér: fisk.is/skraning

Skráningu lýkur miðvikudaginn 6. maí.

