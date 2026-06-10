Fóru yfir mikilvægi hjálmsins
Í gær, þriðjudaginn 9. júní, heimsótti lögreglan á Norðurlandi vestra leikskólann Ásgarð á Hvammstanga. Lögreglan skoðaði hjól barnanna og ræddi við þau um mikilvægi þess að hjólin séu í góðu lagi, sérstaklega að bremsurnar virki sem skyldi. Einnig var lögð áhersla á að börnin noti alltaf hjálm þegar þau hjóla.
Eins og stendur á Facebook síðu Lögregglunnar á Norðurlandi vestra var markmið heimsóknarinnar að efla öryggi barnanna og stuðla að góðum hjólavenjum frá unga aldri.
Hjálmar eru mikilvægur öryggisbúnaður við hjólreiðar og geta dregið verulega úr hættu á alvarlegum meiðslum ef slys verða. Samkvæmt gildandi reglum er börnum yngri en 15 ára skylt að nota reiðhjólahjálm við hjólreiðar. Sú skylda hefur verið í gildi frá árinu 1999. Árið 2005 lagði Samband íslenskra tryggingafélaga fram tillögu um að hjálmanotkun yrði gerð skylda fyrir alla hjólreiðamenn.