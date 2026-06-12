Unnur Valborg áfram sveitarstjóri í Húnaþingi vestra

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 12.06.2026 kl. 08.56 oli@feykir.is

Fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar í Húnaþingi vestra fór fram seinni partinn í gær og þar var kosið í nefndir og ráð. Á dögunum var tilkynnt um að Framsókn og aðrir framfarasinnar og Sjálfstæðismenn og óháðir hafi komist að samkomulagi um meirihlutamyndun. Á fundinum var borin upp tillaga þess efnis að Sigurður Líndal Þórisson B-lista yrði kjörinn oddviti sveitarstjórnar og Örn Arnarson D-lista varaoddviti. Var það samþykkt með fjórum atkvæðum en þrír fulltrúar N-lista greiddu atkvæði á móti tillögunni.

Þá ákvað sveitarstjórn á fundinum að ráða Unni Valborgu Hilmarsdóttur áfram sem sveitarstjóra og var sú tillaga borin upp af meirhluta sveitarstjórnar og samþykkt með fjórum atkvæðum en fulltrúar N-lista sátu hjá. Í bókun fulltrúa N-lista segir: „N-listinn styður ráðningu Unnar Valborgar Hilmarsdóttur sem sveitarstjóra Húnaþings vestra. Þar sem N-listinn hafði ekki aðkomu að gerð ráðningarsamningsins munu fulltrúar listans sitja hjá við afgreiðslu málsins.“

Kjör í byggðarráð til eins árs fór fram á fundinum og var Örn Arnarson (D) kjörinn formaður, Nína Axelsdóttir (B) varaformaður og Viktor Ingi Jónsson er fulltrúi N-listans. Varamenn byggðarráðs eru Sigríður Ólafsdóttir (D), Sigurður Líndal Þórisson (B) og Magnús Vignir Eðvaldsson (N). Var skipanin samþykkt með fjórum atkvæðum en fulltrúar N-lista sátu hjá.

Allr nánari upplýsingar um kjör í nefndir og ráð má finna í fundargerð sveitarstjórnar >

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