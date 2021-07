Útgáfupartý Azpect í Ljósheimum

Hljómsveiting Azpect, sem er skipuð Sauðkrækingunum Atla Degi Stefánssyni og Hauki Sindra Karlssyni, mun gefa út sína fyrstu plötu á miðnætti á Laugardagskvöldið 10. júlí næstkomandi. Í tilefni af því ætla þeir að halda útgáfupartý í Ljósheimum sem byrjar klukkan 22:00 og mun standa fram eftir nóttu.



„Við erum semsagt að gefa út plötu núna aðfaranótt sunnudags, á miðnætti, og ætlum að flytja hana fyrir alla sem vilja mæta og heyra í okkur í Ljósheimum. Við ætlum að gera svolitla ballstemningu í kringum það, hafa DJ fyrir og eftir tónleikana, fá eins marga og við getum og reyna að kickstarta djammstemningunni hérna í Skagafirðinum. Við förum á svið á miðnætti um leið og platan kemur út,“ segir Atli Dagur Stefánsson í samtali við Feyki.



Hljómsveitin Azpect hefur verið við lýði í rúmt eitt og hálft ár en hún var stofnuð í febrúar 2020. Þeir félagar hafa nú þegar gefið út 11 lög og eina safnplötu sem inniheldur þau lög sem þeir voru búnir að gefa út sem „singúla“. Platan sem þeir gefa út núna mun bera nafnið Breaking out og innihalda 10 lög. 4 af þeim lögum hafa þeir gefið út sem singúla.



Drengirnir í Azpect brenna mikið fyrir tónlist og eru þeir báðir að mennta sig í þeim efnum. Haukur Sindri var að klára bachelor gráðu í music production við Rhythmic music conservatory í Kaupmannahöfn og er á leiðinni til London í september í mastersnám í kvikmyndatónlist við Royal college of music. Samhliða því er Atli Dagur einnig að fara til London þar sem hann mun stunda bachelor-nám í lagasmíðum við Institute of Contemporary music performance.



Félagarnir ætla því að fagna hérna aðeins á Íslandi áður en þeir skella sér út á meginlandið í haust.

„Við ætlum að reyna að fá smá stemningu hérna Íslandi og taka hana með okkur til London,“ segir Atli Dagur



Það er frítt inn á útgáfupartýið í ljósheimum og þeir félagar vonast til að sjá sem flesta þar.

/SMH