Útskriftanemar fluttu sjö tónlistaratriði

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Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 03.06.2026
kl. 10.32 oli@feykir.is
Mikill meirihluti svarenda í könnun Öldunnar, Samstöðu og Verslunarmannafélags Skagafjarðar var hlynntur því að halda áfram samningaviðræðum félaganna varðandi sameiningu þeirra. Kosningu lauk síðastliðið sunnudagskvöld.
Ráðhús Húnabyggðar var formlega opnað fyrir síðustu helgi að vistöddum fjölda gesta. Fram kemurá heimasíðu Húnabyggðar að viðamikil dagskrá var í ráðhúsinu nýja í tilefni af opnuninni en að henni lokinni bauð sveitarfélagið íbúum í létta grillveislu og fólk gat einnig skoðað ráðhúsið og Skjólið sem er félagsmiðstöð ungmenna Húnabyggðar.
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Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 03.06.2026
kl. 09.13 oli@feykir.is
Arnar HU 1 er væntanlegur í land á Sauðárkróki í nótt með 552 tonna afla og löndun er fyrirhuguð í fyrramálið. Samkvæmt frétt á heimasíðu FISK Seafood þá samanstendur aflinn, sem telur rúmlega 19.200 kassa, af um 247 tonnum af gullkarfa, um 130 tonnum af ýsu, um 102 tonnum af þorski og um 69 tonnum af ufsa. Verðmæti aflans eru rúmar 320 milljónir.
Fáir hugsa um heilbrigðiseftirlit í dagsins önn. Það er eðlilegt. Þegar allt gengur vel taka flestir ekki eftir því starfi sem unnið er á bak við tjöldin til að tryggja örugg matvæli, hreint neysluvatn og heilnæmt umhverfi.
Talsverður vöxtur er í ferðaþjónustu á Norðurlandi, einkum í vetrarferðaþjónustu, og umtalsverðar fjárfestingar yfirstandandi eða í bígerð á svæðinu. Komufarþegum til Akureyrarflugvallar fjölgaði um 9,5% á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri, þá eru vísbendingar um að erlendir ferðamenn sem heimsækja Norðurland leiti sérstaklega í annars konar afþreyingu en ferðamenn sem koma um Keflavíkurflugvöll. Fjallað var um stöðu og horfur í ferðaþjónustu á Norðurlandi á ráðstefnunni „Segjum sögur af fjárfestingum“ sem Markaðsstofa Norðurlands stóð fyrir í vikunni.
Félagar í Rótarýklúbbi Sauðárkróks komu færandi hendi í heimsókn í aðsetur sjúkraþjálfunar og endurhæfingar HSN á Sauðárkróki þann 21. maí síðastliðinn. Það er markmið félaga að láta gott af sér leiða sem víðast í samfélaginu. Gjöfin í ár eru þrjú þrekhjól, hugsuð fyrir alla þá fjölmörgu einstaklinga sem njóta þjálfunar og endurhæfingar hjá stofnuninni.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Friðrik Margeir Friðriksson er Skagfirðingur í húð og hár, býr á Sauðárkróki og af hinum eðalárgangi 1960. Margeir segist klæmast á kassagítar og basla við bassaleik og leikur hann núna í húsbandi Leikfélags Sauðárkróks en verið er að æfa nýtt leikrit sem samið er í kringum lög Geirmundar Valtýssonar. Margeir settist við tölvuna og svaraði nokkrum laufléttum spurningum í Tón-lystinni.