Útskriftanemar fluttu sjö tónlistaratriði

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 03.06.2026 kl. 12.06 bladamadur@feykir.is
NEMENDUR AÐ SINGJA SKÓLASÖNG ÁRKSÓLA
NEMENDUR AÐ SINGJA SKÓLASÖNG ÁRKSÓLA

Í gærkvöldi var Árskóla slitið þegar 42 nemendur útskrifuðust úr skólanum. Tíndu bekkingar voru kvaddir með veitingum frá níunda bekkingum og fallegri athöfn í íþróttahúsinu á Sauðárkróki.

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