Vegagerðin kynnti áætlaða skiptingu verkþátta við Vatnsnesveg
Fimmtudaginn 10. september stóð Vegagerðin fyrir upplýsingafundi vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Vatnsnesveg. Fundurinn var haldinn á Hótel Hvítserk í Vesturhópi og í frétt á vef Húnaþings vestra segir að á sjöunda tug gesta hafi sótt fundinn.
Þar fóru fulltrúar Vegagerðarinnar yfir þær framkvæmdar sem fyrirhugaðar eru næstu árin við veginn en úrbætur á honum hafa verið mikið baráttumál sveitarstjórna og íbúa undanfarna áratugi. „Það er því mikill áfangi að verkefnið sé komið á þann stig að heildarframkvæmdin er kynnt. Gert er ráð fyrir að fyrsti áfangi framkvæmdanna verði boðinn út í upphafi ársins 2027. Framkvæmdinni er samkvæmt áætlunum Vegagerðarinnar skipt upp í 6 verkþætti á átta ára tímabili,“ segir í fréttinni.
Áætluð skipting verkþátta er sýnd á myndinni hér að neðan.en gert er ráð fyrir að 1. áfangi verði unninn á árunum 2027-2028, 2. áfangi á árunum 2029-2030, 3. áfangi á árunum 2030-2030-2031, 4. áfangi á árunum 2031-2032, 5. áfangi á árunum 2032-2034 og 6. áfangi á árunum 2033-2034.
Nánari upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir er að finna í glærukynningu Vegagerðarinnar frá fundinum.