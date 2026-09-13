Vegagerðin kynnti áætlaða skiptingu verkþátta við Vatnsnesveg

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 13.09.2026 kl. 12.37 oli@feykir.is
Frá fundinum síðastliðinn fimmtudag. MYNDIR AF HÚNAÞING.IS
Frá fundinum síðastliðinn fimmtudag. MYNDIR AF HÚNAÞING.IS

Fimmtudaginn 10. september stóð Vegagerðin fyrir upplýsingafundi vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Vatnsnesveg. Fundurinn var haldinn á Hótel Hvítserk í Vesturhópi og í frétt á vef Húnaþings vestra segir að á sjöunda tug gesta hafi sótt fundinn.

Þar fóru fulltrúar Vegagerðarinnar yfir þær framkvæmdar sem fyrirhugaðar eru næstu árin við veginn en úrbætur á honum hafa verið mikið baráttumál sveitarstjórna og íbúa undanfarna áratugi. „Það er því mikill áfangi að verkefnið sé komið á þann stig að heildarframkvæmdin er kynnt. Gert er ráð fyrir að fyrsti áfangi framkvæmdanna verði boðinn út í upphafi ársins 2027. Framkvæmdinni er samkvæmt áætlunum Vegagerðarinnar skipt upp í 6 verkþætti á átta ára tímabili,“ segir í fréttinni.

Áætluð skipting verkþátta er sýnd á myndinni hér að neðan.en gert er ráð fyrir að 1. áfangi verði unninn á árunum 2027-2028, 2. áfangi á árunum 2029-2030, 3. áfangi á árunum 2030-2030-2031, 4. áfangi á árunum 2031-2032, 5. áfangi á árunum 2032-2034 og 6. áfangi á árunum 2033-2034.

Nánari upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir er að finna í glærukynningu Vegagerðarinnar frá fundinum.

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