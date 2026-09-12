Lionsklúbbur Skagafjarðar er liðtækur í landgræðslu | Rætt við Bjarna Maronsson

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 12.09.2026 kl. 12.00 hinrik@feykir.is
Alvöru Lionsmenn. Myndir: Gísli Gunnarsson.
Alvöru Lionsmenn. Myndir: Gísli Gunnarsson.

Lionsklúbbur Skagafjarðar var stofnaður 20. apríl 1987. Því er næsta ár 2027 afmælisár, 40 ára. Núna eru starfandi 24. félagar í klúbbnum. Eins og lionsklúbba er siður lætur Lionsklúbbur Skagafjarðar ýmislegt gott af sér leiða. Eitt er það sem hefur vakið verðskuldaða athygli en það er hið mikla landgræðslustarf sem að klúbbmeðlimir hafa staðið í í mörg ár. Feykir hafði samband við einn af félögunum og ekki þann sísta en það Bjarni Maronsson í Varmahlíð. Bjarni tók því ljúflega að svara nokkrum spurningum:

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