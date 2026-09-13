Hausttertur sem allir verða að prufa

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 13.09.2026 kl. 11.00 siggag@nyprent.is
Rommkúlutertan MYND: ALBERTELDAR.IS
Rommkúlutertan MYND: ALBERTELDAR.IS

Þegar þessi Feykir mælir með þáttur birtist þá var sumar (var í tbl. 20 sem kom út í lok maí) og stutt í Þjóðhátíðardaginn en nú er komið haust og við ætlum að kalla þetta hausttertur í staðinn. Það er jafn mikið tilefni að hræra í eina tertu nú eins og þá. Þegar ég fór á stúfana í maí þá fann ég þessa girnilegu marengstertu á gotterí og gersemar þar sem nýja Bíó kroppið frá Nóa Siríus var notað í uppskriftina. Seinni tertan er frá Alberteldar.is og er rommkúluterta sem Álfhildur Jónsdóttir frá Ísafirði á heiðurinn af. Nú er bara að setja á sig svuntuna og skella í tertu. - Njótið

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