Stólarnir sátu eftir með sárt ennið
Það var mikið undir á Sauðárkróksvelli í dag þegar lið Tindastóls tók á móti deildarmeisturum Víðis í lokaumferðinni. Stólarnir urðu að vinn leikinn til að eiga séns á að komast upp í 2. deild en þurftu að treysta á að grannarnir í KF næðu að halda aftur af liði KH. Leikurinn var hinn fjörugasti og liðin skoruðu samtals átta mörk og lokatölur 4-4. Lið KH náði hins vegar í sigur á Ólafsfirði og því hefði sigur Stóla ekki komið að gagni. Það blasir því við enn eitt ár í 3. deildinni.