Vel heppnuð sumarhátíð fatlaðs fólks á Löngumýri

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 23.06.2026 kl. 09.19 oli@feykir.is
Í sól og sumaryl á Löngumýri. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS
Í sól og sumaryl á Löngumýri. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS

Um 50 manns sóttu sumarhátíð fatlaðs fólks 18 ára og eldra á Norðurlandi vestra sem haldin var á Löngumýri í Skagafirði þann 11. júní. Hátíðin var nú haldin í annað sinn en hún fór fyrst fram í fyrra að frumkvæði Ástu Ólafar Jónsdóttur á Sauðárkróki. Markmið hátíðarinnar er að efla samveru og þátttöku fatlaðs fólks á svæðinu og skapa vettvang fyrir gleði og tengslamyndun.

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