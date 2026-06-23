Vel heppnuð sumarhátíð fatlaðs fólks á Löngumýri
feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 23.06.2026 kl. 09.19
Um 50 manns sóttu sumarhátíð fatlaðs fólks 18 ára og eldra á Norðurlandi vestra sem haldin var á Löngumýri í Skagafirði þann 11. júní. Hátíðin var nú haldin í annað sinn en hún fór fyrst fram í fyrra að frumkvæði Ástu Ólafar Jónsdóttur á Sauðárkróki. Markmið hátíðarinnar er að efla samveru og þátttöku fatlaðs fólks á svæðinu og skapa vettvang fyrir gleði og tengslamyndun.