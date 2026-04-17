Viðtal við Pétur Rúnar, herra Skagafjörð
Á facebooksíðu Körfuknattleiksdeildar Tindastóls kemur fram að kominn sé í loftið nýr þáttur af myndvarpinu „Stóllinn”! Myndvarpið er unnið í samstarfi við Kvikmyndabraut Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra.
Í þessum þætti ræðir Freyja Rut Emilsdóttir við fyrirliðann Pétur Rúnar Birgisson. Þau ræða meðal annars tryggðina við heimabæinn og hvort hann hafi einhvern tímann horft eitthvað annað, þau ræða hugarfarið sem þarf til að leiða liðið sitt og hvernig hann undirbýr sig fyrir stóru leikina. Þetta er opið og einlægt viðtal og auðvitað skemmtilegt. Bráðnauðsynlegt áhorf fyrir alla körfuboltanörda og líka fyrir venjulegt fólk.
Hér er slóðin á þáttinn: Pétur Rúnar - Stóllinn
