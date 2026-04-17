Sæluvikan heldur áfram
Það er föstudagur í Sæluviku og ýmislegt í gangi. Söfnin eru opin; Safnahúsið með sína Indriða sýningu, Vatnaveröldin hans Ómars er opin frá 1. til 5. Eyþór Árna heldur áfram sínu ljóða ferðalagi, fyrst á Króknum kl:2 og síðan á Reynistað kl:5. Krakkar frá Ársölum syngja í Skagfirðingabúð kl:10.15.
Lokaspretturinn í KS. deildinni í hestaíþróttum hefst kl:6 í reiðhöllinni þar sem tölt og skeið ráða ríkjum.
Ekki væri amalegt að skella sér á gömludansaball hjá Pilsaþyt en það skrall verður í Miðgarði milli 8 og 11.
Leikfélagið frumsýnir „Á sama tíma að ári" kl:8 í Bifröst og má lofa góðri skemmtun þar.
Síðast en ekki síst er Skagfirski Kammerkórinn með tónleika í Hofsóskirkju kl:8.
Sælan heldur svo áfram alla helgina. /hmj