Sæluvikan heldur áfram

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf 17.04.2026 kl. 09.15 hinrik@feykir.is
Dagsskrá dagsins. Mynd:skagafjordur.is
Það er föstudagur í Sæluviku og ýmislegt í gangi. Söfnin eru opin; Safnahúsið með sína Indriða sýningu, Vatnaveröldin hans Ómars er opin frá 1. til 5. Eyþór Árna heldur áfram sínu ljóða ferðalagi, fyrst á Króknum kl:2 og síðan á Reynistað kl:5. Krakkar frá Ársölum syngja í Skagfirðingabúð kl:10.15.
Lokaspretturinn í KS. deildinni í hestaíþróttum hefst kl:6 í reiðhöllinni þar sem tölt og skeið ráða ríkjum.
Ekki væri amalegt að skella sér á gömludansaball hjá Pilsaþyt en það skrall verður í Miðgarði milli 8 og 11.
Leikfélagið frumsýnir „Á sama tíma að ári" kl:8 í Bifröst og má lofa góðri skemmtun þar.
Síðast en ekki síst er Skagfirski Kammerkórinn með tónleika í Hofsóskirkju kl:8.

Sælan heldur svo áfram alla helgina. /hmj

  • Birgir Knútur og Hugrún Líf með börnin. AÐSEND MYND

    Indverskur kjúklingaréttur og frönsk súkkulaðikaka | Matgæðingur Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 17.04.2026 kl. 09.01 siggag@nyprent.is
    Matgæðingur vikunnar í tbl. 45, 2025, var Hugrún Líf Magnúsdóttir en hún fékk áskorun frá systur sinni, Selmu Björt, að taka við matgæðingaþætti Feykis. Hugrún og maki hennar, Birgir Knútur, eru búsett á Sauðárkróki og er hún fædd og uppalin á Króknum en Knútur er frá Þingeyri. Hugrún er eins og stendur í fæðingarorlofi en starfar sem sjúkraliði og Birgir Knútur starfar sem lögreglumaður. Hugrún og Knútur eiga þrjú börn, þau Aran Leví, Amalíu Eldey og lítinn Knútsson.
    Meira
  • Alvöru stuðningsmenn. Mynd: Davíð Már.

    Frá körfuknattleiksdeild Tindastóls. UNDANÚRSLIT - MIÐASALA Leikur 21. apríl

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf 16.04.2026 kl. 15.30 hinrik@feykir.is
    Jæja, kæra Tindastólsfólk! Það er vor í lofti, partýtjaldið stóð af sér páskahretið og eftir létta pásu, sem vonandi hefur verið vel nýtt í að draga fram fánann, hreinsa kúrekahattinn og rifja upp söngtexta Grettismanna, er komið að því sem við öll höfum beðið spennt eftir. – Hvernig ætlar Indriði að skipuleggja miðasöluna í undanúrslitaseríunni!?
    Meira
  • Söngurinn mun hljóma á Blönduósi. Teikning: Drífa Rán Solimene.

    Fréttatilkynning | Hamrahlíðarkórinn heimsækir Blönduós

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 16.04.2026 kl. 15.10 hinrik@feykir.is
    Kór MH syngur í Blönduóskirkju á sunnudaginn kl.15:00. Aðgangur er ókeypis! 75 ungmenni á aldrinum 16-19 flytja þekktar kórperlur í bland við nýleg kórverk.
    Meira
  • Camille Leblanc einbeitt í kúluvarpi.(Helgi Hólm lengst,t,v) Mynd: Anup Gurung.

    Stokkið og kastað í Varmahlíð

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 16.04.2026 kl. 13.40 hinrik@feykir.is
    Laugardaginn 11. apríl s.l. fór fram í Varmahlíð Stökkmót Smára en það er mót í Stökkmótaröð í atrennulausum stökkum og hástökki með atrennu fyrir 30 ára og eldri. Var þetta í fimmta skiptið sem Stökkmót Smára er haldið en fyrsta mótið fór fram 2022. Þátttaka í mótinu var góð og var þetta fjölmennasta mótið í sögu mótaraðarinnar.
    Meira
