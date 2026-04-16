Frá Sýslumanninum á Norðurlandi vestra
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla, vegna sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí, hefst 17. apríl.
Greiða má atkvæði utan kjörfundar á skrifstofum embættisins sem hér segir:
- Blönduósi, aðalskrifstofu, Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, virka daga, kl. 09:00 til 15:00
- Sauðárkróki, sýsluskrifstofu, Suðurgötu 1, Sauðárkróki, virka daga, kl. 09:00 til 15:00
Hægt verður að kjósa víðar en á sýsluskrifstofum innan umdæmisins og verða þeir kjörstaðir nánar auglýstir síðar.
Jafnframt verður auglýst sérstaklega þegar nær dregur kjördegi, atkvæðagreiðsla á heilbrigðisstofnunum innan umdæmisins og lengdur opnunartími kjörstaða.
Ábyrgð á atkvæði:
Athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila, kjósi hann utan kjörfundar hjá kjörstjóra í umdæmi sýslumanns þar sem hann á ekki lögheimili. Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild þess sveitarfélags þar sem kjósandinn er á kjörskrá. Kjörstjóri annast póstsendingu atkvæðis að beiðni kjósanda. Allir kjósendur, sem greiða atkvæði utan kjörfundar á kjördag, bera sjálfir ábyrgð á að koma atkvæði sínu til skila.
Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum við kosninguna (ökuskírteini, vegabréfi eða nafnskírteini).
Vakin er athygli á að unnt er að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum sýslumanna um land allt.
Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má finna á vefsíðunni www.kosning.is.
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
- apríl 2026