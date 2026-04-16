Frá Sýslumanninum á Norðurlandi vestra

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.04.2026 kl. 10.55 hinrik@feykir.is

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla, vegna sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí, hefst 17. apríl.
Greiða má atkvæði utan kjörfundar á skrifstofum embættisins sem hér segir:

  • Blönduósi, aðalskrifstofu, Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, virka daga, kl. 09:00 til 15:00
  • Sauðárkróki, sýsluskrifstofu, Suðurgötu 1, Sauðárkróki, virka daga, kl. 09:00 til 15:00

Hægt verður að kjósa víðar en á sýsluskrifstofum innan um­dæmis­ins og verða þeir kjörstaðir nánar auglýstir síðar.
Jafnframt verður auglýst sérstaklega þegar nær dregur kjördegi, atkvæðagreiðsla á heilbrigðisstofnunum innan umdæmisins og lengdur opnunartími kjörstaða.

Ábyrgð á atkvæði:
Athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila, kjósi hann utan kjörfundar hjá kjörstjóra í umdæmi sýslumanns þar sem hann á ekki lögheimili. Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild þess sveitarfélags þar sem kjósandinn er á kjörskrá. Kjörstjóri annast póstsendingu atkvæðis að beiðni kjósanda. Allir kjósendur, sem greiða atkvæði utan kjörfundar á kjördag, bera sjálfir ábyrgð á að koma atkvæði sínu til skila.

Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum við kosninguna (ökuskírteini, vegabréfi eða nafnskírteini).
Vakin er athygli á að unnt er að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum sýslumanna um land allt.
Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má finna á vefsíðunni www.kosning.is.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra

  1. apríl 2026
    Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa undan farin sjö ár valið framúrskarandi verkefni í landshlutanum. Í febrúar síðastliðnum var kallað eftir tilnefningum en viðurkenningar eru veittar í tveimur flokkum, þ.e. verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar og verkefni á sviði menningar. Verk Lausn á Skagaströnd fékk viðurkenningu í fyrri flokknum en viðurkenningu fyrir framkúrskarandi verkefni á sviði menningar 2025 fékk Norðanpaunk. Tónlistarhátíðin á Laugarbakka, sem haldin er árlega um verslunarmannahelgina, fær viðurkenninguna fyrir framlag sitt til tónlistar- og menningarlífs á Norðurlandi vestra.
    Skagfirski kammerkórinn heldur 3. tónleika núna í vor. Kórinn varð 25 ára í fyrra og er hvergi nærri hættur. Fyrstu tónleikarnir eru í Hofsóskirkju föstudagskvöldið 17. apríl kl. 20.00, Sumardaginn fyrsta, 23. apríl verða tónleikar í félagsheimilinu Héðinsminni kl. 20.00 og síðustu tónleikarnir verða í Blönduóskirkju föstudagskvöldið 24. apríl kl. 20.00.
    Það styttist í sveitarstjórnarkosningar en þær fara fram 16. maí. Stefnt er að því að gefa út kosningablað 6. maí þar sem leitast verður eftir því að gera öllum framboðslistum á Norðurlandi vestra skil. Feykir er að sjálfsögðu opinn fyrir aðsendum greinum en rétt er að benda á að netið tekur svo gott sem endalaust við en það eru viss takmörk fyrir því hverju hægt er að koma að í pappírsútgáfu Feykis.
    Donni þjálfari fór með U19 landslið kvenna til Serbíu á dögunum þar sem Ísland var í riðli með heimakonum í Serbíu og einnig Finnlandi og Danmörku. Ísland gerði jafntefli í fyrsta leiknum gegn Finnlandi en vann síðan Danmörku og Serbíu og tryggði sér þar með þátttökurétt á lokamóti EM sem fram fer í Bosníu-Hersegóvínu dagana 27. júní til 10. júlí í sumar.
