Verksamningur undirritaður við Árna Helgason

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 15.04.2026 kl. 14.53 oli@feykir.is
Árni Helgason og Alexandra sveitarstjóri Skagastrandar við undirritun samningsins. MYND AF SKAGASTRÖND.IS
Í dag undirritaði Sveitarfélagið Skagaströnd verksamning við verktakafyrirtækið Árna Helgason ehf. um framkvæmdina „Skagaströnd – Miðgarður, endurbygging milli Ásgarðs". Í tilkynningu á vef Skagastrandar segir að framkvæmdirnar séu liður í áframhaldandi uppbyggingu innviða hafnarinnar og miða að því að bæta aðstöðu fyrir atvinnulíf og hafnarstarfsemi á svæðinu. Samkvæmt samningnum skal verkinu að fullu lokið fyrir 1. október 2026.

Helstu verkþættir framkvæmdarinnar fela í sér niðurrif og fjarlægingu eldri þekju, jarðvinnu og steypuvinnu, auk þess sem reknir verða niður 16 bryggjustaurar úr harðviði. Þá verða sett upp 30 stk af DD250 þybbum.

„Það verður því nóg um að vera á höfninni næstu mánuði í löndunum og framkvæmdum!“ segir í tilkynningunni.

  Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda þann 18. apríl - röng dagsetning í Sjónhorninu

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.04.2026 kl. 12.11 oli@feykir.is
    Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra standa fyrir málþingi um stöðu og framtíð smáframleiðenda laugardaginn 18. apríl næstkomandi klukkan 10-15 í Miðgarði í Varmahlíð. Nánari dagskrá málþingsins er inni í fréttinni og skráningarlinkur.  
  Eyþór Fannar Sveinsson Byggðalista. MYND AÐSEND

    Horfumst í augu við staðreyndir | Eyþór Fannar Sveinsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 15.04.2026 kl. 11.18 oli@feykir.is
    Hvernig verður umfjöllun um rekstur sveitarfélags að skemmtilegu lesefni? Jú, það má reyna fjalla um hann á mannamáli. Það sem þú veist væntanlega lesandi góður er að sveitarfélög fá sínar tekjur að mestu leyti beint úr vasa þínum. Það gerist með útsvari sem tekið er beint af launum þínum í formi skatts. Svo er fasteignaskattur, jafnvel lóðarleiga, innheimt af húsinu þínu. Hin ýmsu gjöld greiðir þú líka eins og sorphirðugjöld, leyfisgjöld og jafnvel leikskólagjöld o.fl. Margir greiða líka fyrir vatnið sem þeir nota og svo mætti áfram telja. Ríkið greiðir svo mótframlag í formi Jöfnunarsjóðs, en þeim sjóði er dreift á byggðir landsins.
  Skagamenn í Kára lögðu Kormák/Hvöt í Lengjubikarnum

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 15.04.2026 kl. 10.13 oli@feykir.is
    Lið Kormáks/Hvatar spilaði sinn síðasta leik í Lengjubkarnum síðastliðið föstudagskvöld og var leikið í Akraneshöllinni. Andstæðingurinn var lið Kára en liðin hafa eldað grátt silfur síðustu árin og alls konar dramatík dúkkað upp. Nú voru aftur á móti allir upp á sitt prúðasta, engin spjöld fóru á loft en mörkin urðu sex og gerðu heimamenn fjögur þeirra. Lokatölur því 4-2 og rétt eins og lið Tindastóls þá fóru Húnvetningar stigalausir í gegnum Lengjubikarinn.
  Áfram Vísnakeppni

    feykir.is Hr. Hundfúll 15.04.2026 kl. 10.06 oli@feykir.is
    Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
