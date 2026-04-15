Verksamningur undirritaður við Árna Helgason
Í dag undirritaði Sveitarfélagið Skagaströnd verksamning við verktakafyrirtækið Árna Helgason ehf. um framkvæmdina „Skagaströnd – Miðgarður, endurbygging milli Ásgarðs". Í tilkynningu á vef Skagastrandar segir að framkvæmdirnar séu liður í áframhaldandi uppbyggingu innviða hafnarinnar og miða að því að bæta aðstöðu fyrir atvinnulíf og hafnarstarfsemi á svæðinu. Samkvæmt samningnum skal verkinu að fullu lokið fyrir 1. október 2026.
Helstu verkþættir framkvæmdarinnar fela í sér niðurrif og fjarlægingu eldri þekju, jarðvinnu og steypuvinnu, auk þess sem reknir verða niður 16 bryggjustaurar úr harðviði. Þá verða sett upp 30 stk af DD250 þybbum.
„Það verður því nóg um að vera á höfninni næstu mánuði í löndunum og framkvæmdum!“ segir í tilkynningunni.