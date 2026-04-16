Frá körfuknattleiksdeild Tindastóls. UNDANÚRSLIT - MIÐASALA Leikur 21. apríl

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf 16.04.2026 kl. 15.30 hinrik@feykir.is
Alvöru stuðningsmenn. Mynd: Davíð Már.
Alvöru stuðningsmenn. Mynd: Davíð Már.

Jæja, kæra Tindastólsfólk! Það er vor í lofti, partýtjaldið stóð af sér páskahretið og eftir létta pásu, sem vonandi hefur verið vel nýtt í að draga fram fánann, hreinsa kúrekahattinn og rifja upp söngtexta Grettismanna, er komið að því sem við öll höfum beðið spennt eftir. – Hvernig ætlar Indriði að skipuleggja miðasöluna í undanúrslitaseríunni!?

Börn í leikskóla og allir iðkendur Körfuknattleiksdeildar Tindastóls fá frítt á leikinn – EN það þarf að mæta í sjoppuna í Síkinu og fá armbönd. Verð fyrir grunnskólanema er 2000.- í forsölu og það þarf að mæta í sjoppuna í Síkinu og fá armbönd. Afhending armbanda og miðasala fyrir grunnskólabörn fer fram á föstudaginn milli kl 17-19. Eftir það fara allir miðar í almenna sölu á Stubb og ekki verður hægt að kaupa miða á barnaverði á Stubb.

Demantskorthafar fá sendan link til að sækja sinn miða og kaupa einn miða til viðbótar.
Árskorthafar fá sendan link til að kaupa einn miða í forsölu. 
Demantskorthafar og árskorthafar hafa til miðnættis á föstudag til að sækja og kaupa sína miða. Eftir það fara allir miðar í almenna sölu. 
Almenn miðasala fyrir Tindastólsfólk hefst á hádegi á laugardag. 
Stjarnan sér um fyrirkomulag miðasölu þeirra miða sem þeim er úthlutað.

Feykir verður að sjálfsögðu með puttann á púlsinum og mun fylgjast vel með.
Áfram Tindastóll. /hmj

  Söngurinn mun hljóma á Blönduósi. Teikning: Drífa Rán Solimene.

    Fréttatilkynning | Hamrahlíðarkórinn heimsækir Blönduós

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 16.04.2026 kl. 15.10 hinrik@feykir.is
    Kór MH syngur í Blönduóskirkju á sunnudaginn kl.15:00. Aðgangur er ókeypis! 75 ungmenni á aldrinum 16-19 flytja þekktar kórperlur í bland við nýleg kórverk.
  Camille Leblanc einbeitt í kúluvarpi.(Helgi Hólm lengst,t,v) Mynd: Anup Gurung.

    Stokkið og kastað í Varmahlíð

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 16.04.2026 kl. 13.40 hinrik@feykir.is
    Laugardaginn 11. apríl s.l. fór fram í Varmahlíð Stökkmót Smára en það er mót í Stökkmótaröð í atrennulausum stökkum og hástökki með atrennu fyrir 30 ára og eldri. Var þetta í fimmta skiptið sem Stökkmót Smára er haldið en fyrsta mótið fór fram 2022. Þátttaka í mótinu var góð og var þetta fjölmennasta mótið í sögu mótaraðarinnar.
  Saga formaður í hlutverki sínu. Mynd: Gunnhildur Gísladóttir.

    Verðlaunaleikrit frumsýnt á Sæluviku á morgun

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 16.04.2026 kl. 11.45 hinrik@feykir.is
    Leikfélag Sauðárkróks sýnir á Sæluviku: Á sama tíma að ári eftir Bernard Slade í leikstjórn Ingridar Jónsdóttur. Verkið sló rækilega í gegn þegar það var frumflutt í New York árið 1975. Það fór sem eldur í sinu um heimsbyggðina og stuttu síðar var gerð kvikmynd sem sömuleiðis naut mikilla vinsælda, hlaut fjölda verðlauna og var m.a. tilnefnd til fernra Óskarsverðlauna. Leikritið var tilnefnt til Tony verðlauna og hlaut Drama Desk verðlaunin sem besta leikrit ársins. Segja má að þetta sé gaman-drama leikrit um samskipti og forboðnar ástir. Karl Ágúst Úlfsson þýddi leikritið.
  • Frá Sýslumanninum á Norðurlandi vestra

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.04.2026 kl. 10.55 hinrik@feykir.is
    Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga 16. maí 2026 Utankjörfundaratkvæðagreiðsla, vegna sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí, hefst 17. apríl. Greiða má atkvæði utan kjörfundar á skrifstofum embættisins sem hér segir: • Blönduósi, aðalskrifstofu, Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, virka daga, kl. 09:00 til 15:00 • Sauðárkróki, sýsluskrifstofu, Suðurgötu 1, Sauðárkróki, virka daga, kl. 09:00 til 15:00
