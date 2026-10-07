„Viljum að fólk geti gert góð innkaup í heimabyggð“

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 07.10.2026 kl. 14.02 oli@feykir.is
Óli Björn framkvæmdastjóri og bróðir hans Fannar Orri aðstoðarframkvæmdastjóri nýgreiddir og næs viði nýjasta kæliborðið í versluninni. MYNDIR: ÓAB
Óli Björn framkvæmdastjóri og bróðir hans Fannar Orri aðstoðarframkvæmdastjóri nýgreiddir og næs viði nýjasta kæliborðið í versluninni. MYNDIR: ÓAB

Það hefur varla farið framhjá neinum að vextir og verðbólga haldast í hendur. Vextir munu ekki lækka nema landsmönnum, fyrirtækjum og ríkinu verði eitthvað ágengt í baráttunni við verðbólguna. Stéttarfélögin hafa meðal annars gagnrýnt veslanir fyrir hækkun vöruverðs en nú nýverið tilkynntu Hagar að vöruverð verði fryst á fjölmörgum vörutegundum í Búnusi og Hagkaupum. Nú nýverið fékk Feykir tilkynningu frá Hlíðarkaupum á Sauðárkróki að þar hefði verið ákveðið að gera slíkt hið sama. Feykir hafði samband við Óla Björn Pétursson kaupmann í Hlíðarkaupum sem hefur þó áhyggjur af vöruhækkunum hjá byrgjum og hækkun kílómetragjalds.

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