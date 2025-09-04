Vonast til að dragi til tíðinda upp úr áramótum

feykir.is Skagafjörður 04.09.2025 kl. 08.41 oli@feykir.is
Hólmfríður rektor Háskólans á Hólum. MYND: GG
Hólmfríður rektor Háskólans á Hólum. MYND: GG

Feykir forvitnaðist um stöðuna á fyrirhuguðum húsnæðismálum Háskólans á Hólum á Sauðárkróki en eins og sagt hefur verið frá þá er stefnt að því að byggja upp rannsókna- og kennsluhúsnæði fyrir lagareldiskennslu við Borgarflöt 35. Hólmfríður Sveinsdóttir rektor á Hólum segir að nú standi yfir vinna við deiliskipulag og gera megi ráð fyrir að henni ljúki um áramótin. Þá sé mikilvægt að vinna við gerð útboðsgagna hjá Framkvæmdasýslunni - Ríkiseignum haldi áfram þannig að ekki verði óþarfa frestun í janúar.

