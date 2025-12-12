Nemendur FNV heimsóttu Blönduvirkjun

12.12.2025
Nemendur mættir í Blönduvirkjun. MYNDIR AF FNV.IS
Nemendur mættir í Blönduvirkjun. MYNDIR AF FNV.IS

Nú í byrjun desember fór fríður flokkur eldri nemenda Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, nánar tiltekið af rafvirkjabraut og vélstjórnarbraut, í heimsókn í Blöndustöð en Landsvirkjun hefur, um nokkurra ára skeið, boðið nemendum upp á skoðunarferðir um stöðvarhús virkjunarinnar með leiðsögn sérfræðinga. Í frétt á síðu FNV heimsókn sem þessi er bæði fróðleg og skemmtileg og veitir nemendum góða innsýn í þessar mikilvægu stoðir innviða landsins sem raforkuöflun er.

