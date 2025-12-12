Fjölmenni á upplestri á aðventu

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 12.12.2025 kl. 14.45 oli@feykir.is
Hluti gesta +o Jeo,oæoso'marsfafmomgiþ MYNDIR: JÓHANNES OG ELÍN
Hluti gesta +o Jeo,oæoso'marsfafmomgiþ MYNDIR: JÓHANNES OG ELÍN

Fjölmenni var við Upplestur á aðventu í Heimilisiðnaðarsafninu síðastliðinn sunnudag 7. desember. Þar mættu þau Reynir Finndal Grétarsson sem las upp og kynnti bækur sínar Fjórar árstíðir sem er ævisaga og glæpasöguna Líf.

Birgitta Halldórsdóttir kynnti og las upp úr bókinni Horft til stjarnanna sem mun koma út sem hljóðbók í janúar n.k. og Þórdís Einarsdóttir kynnti og las upp úr ljóðabók sinni Unglingur á hafi úti.

Mikil stemning og ljúft andrúmsloft myndaðist á milli gesta og höfunda og í lokin þáðu viðstaddir heitan súkkulaðidrykk og smákökur í anda jólanna.

/Fréttatulkynning

Til baka

Fleiri fréttir

  • Kosningu lýkur á morgun

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 12.12.2025 kl. 12.03 gunnhildur@feykir.is
    Nú fer hver að verða síðastur að nýta kosningarétt sinn í íbúakosning um sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Kjörfundur vegna íbúakosningar í Dalabyggð og Húnaþingi vestra um sameiningu sveitarfélaganna fer nú að líða undir lok en kosning hófst þanni 28. nóvember sl. og líkur nú á morgun 13. desember 2025.
    Meira
  • Nemendur mættir í Blönduvirkjun. MYNDIR AF FNV.IS

    Nemendur FNV heimsóttu Blönduvirkjun

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 12.12.2025 kl. 09.47 oli@feykir.is
    Nú í byrjun desember fór fríður flokkur eldri nemenda Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, nánar tiltekið af rafvirkjabraut og vélstjórnarbraut, í heimsókn í Blöndustöð en Landsvirkjun hefur, um nokkurra ára skeið, boðið nemendum upp á skoðunarferðir um stöðvarhús virkjunarinnar með leiðsögn sérfræðinga. Í frétt á síðu FNV heimsókn sem þessi er bæði fróðleg og skemmtileg og veitir nemendum góða innsýn í þessar mikilvægu stoðir innviða landsins sem raforkuöflun er.
    Meira
  • Glaumbæjarbækurnar frábæru og fallegu fást nú á pólsku. AÐSEND MYND

    Bókakynning og upplestur | Prezentacja oraz czytanie fragmentów

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Listir og menning 11.12.2025 kl. 16.34 oli@feykir.is
    Laugardaginn 13. desember næstkomandi fögnum við því að Sumardagur í Glaumbæ og Vetrardagur í Glaumbæ, barnabækur Byggðasafns Skagfirðinga, eru nú komnar út á pólsku! Ewelina Kacprzycka, sem snaraði bókunum á pólsku, mun lesa upp úr bókunum en upplestur hefst kl. 15:10 í baðstofunni í Glaumbæ. Í bókunum fylgjum við tveimur börnum og heimilishundinum einn dag í lífi þeirra. Þetta eru sögulegar skáldsögur sem veita börnum sem fullorðnum innsýn í líf og störf barna á Íslandi á seinni hluta 19. aldar.
    Meira
  • Það var margt um manninn í Skaffó þegar Lúsíur mættu. MYND: SG

    Lúsíudagurinn er einmitt í dag...

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 11.12.2025 kl. 15.16 oli@feykir.is
    Ein af jólahefðunum í Árskóla á Sauðárkróki er að Lúsíur fara um bæinn syngjandi. Þetta ku vera sænsk hefð og sannarlega mikið umstang og spenna fyrir deginum hjá nemendum 6. bekkjar sem taka að sér hlutverk Lúsiu ár hvert.
    Meira
Yfirlit frétta