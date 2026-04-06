Vonskuveður annan í páskum og Holtavörðuheiði lokað á hádegi

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.04.2026 kl. 02.38 oli@feykir.is

Veðurstofa Íslands spáir vonskuveðri annan í páskum og eru ýmist gular eða appelsínugular viðvaranir í gildi á landinu fram á þriðjudagsmorgun. Veðrið virðist verða verst á sunnan- og vestanverðu landinu en gil viðvörun tekur gildi á Norðurlandi vestra um kl. 16:00 en gert er ráð fyrir að hún detti úr gildi aðfaranótt þriðjudags. „Austan 15-25 m/s og vindhviður staðbundið yfir 35 m/s, hvassast austantil á svæðinu. Einnig má búast við snjókomu eða skafrenningi með slæmu skyggni og versnandi færð. Varasamt ferðaveður,“ segir í viðvörun Veðurstofunnar.

Lögreglan vekur athygli á því Vegagerðin hefur ákveðið að vegna óveðurs muni Holtavörðuheiði loka kl. 12:00 í dag, annan dag páska, og ólíklegt er að hún opni fyrr en á þriðjudaginn. Þá verður vegurinn yfir Öxnadalsheiði á óvissustigi frá kl. 15 og gæti þá verið lokað með litlum eða engum fyrirvara.

Samkvæmt spánni má reikna með að það verði einnig hvasst allan þriðjudag og vindur þá víða á bilinu 11-20 m/sek. Spáð er sunnanátt og allt að átta stiga hita. Heldur hægir á vindinum á miðvikudag en þó áfram stíf sunnanátt.

  • Fjölskyldan á ströndinni. MYNDIR AÐSENDAR

    „Gæti ekki hugsað mér betri stað“ | Þórunn Inga frá Enniskoti í Víðidal segir frá

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 05.04.2026 kl. 13.17 oli@feykir.is
    Síðast heimsóttum við Helgu Hinriks til Moss í Noregi og þar var nú ekki leiðindunum fyrir að fara. En okkur er ekki til setunnar boðið, við vippum bakpokanum á bakið, tékkum á því hvort vegabréfið sé ekki örugglega á vísum stað og dembum okkur í flug til Dúbaí og það á stríðstímum. Auðvitað engin glóra í þessu ferðalagi ef ekki væri fyrir það að við þurfum að taka hús á frænku Helgu, Þórunni Ingu Kristmundsdóttur, frá Enniskoti í Víðidal en þar ólst hún upp með tvíburasystur sinni. Þær eru fæddar árið 1988 og foreldrarnir eru Kristmundur Ingþórsson og Sigrún Herdis Sigurbjartsdóttir.
    Meira
  • Gísli og Þuríður í Færeyjum MYNDIR AÐSENDAR

    Prestur þarf fyrst og fremst að vera góð manneskja

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 05.04.2026 kl. 12.00 oli@feykir.is
    Séra Gísli Gunnarsson í Glaumbæ í Skagafirði var vígður Hólabiskup þann 14. ágúst 2022. Það er því löngu kominn tími á að spjalla við Gísla um heima og geima. Hann er fæddur snemma árs 1957, sonur Gunnars Gíslasonar, prests og prófasts í Glaumbæ sem einnig var um árabil þingmaður Sjálfstæðisflokksins, og Ragnheiðar Margrétar Ólafsdóttur, safnvarðar við Byggðasafnið í Glaumbæ. Gísli er yngstur í hopi sex systkina. Gísli er giftur Þuríði Kr. Þorbergsdóttur og þau eiga fjögur uppkomin börn; synina Gunnar og Þorberg og dæturnar Margréti og Aldísi Rut.
    Meira
  • Sunna Dögg á fermingardaginn. MYND AÐSEND

    Fékk geggjað túbusjónvarp sem tók mjög mikið pláss í herberginu mínu

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 05.04.2026 kl. 08.00 gunnhildur@feykir.is
    Sunna Dögg Þorsteinsdóttir er frá Sauðárkróki og með rætur í gamla Lýtingsstaðahrepp og fleiri staði í Skagafirði. Sunna býr á Sauðárkróki, beint á móti æskuheimili sínu með tvö loðbörn, köttinn Nikulás og hundinn Lúnu
    Meira
  • Framlágar Stólastúlkur. Nú er bara að rífa sig upp og brjóstkassann út. Áfram Tindastóll! MYND: SIGURÐUR INGI

    Hittnin brást Stólastúlkum og Njarðvík fór heim á valtaranum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 04.04.2026 kl. 23.28 oli@feykir.is
    Það var talsverð eftirvænting fyrir leik Tindastóls og Njarðvíkur í úrslitakeppni kvenna í körfunni en liðin mættust í Síkinu um kvöldmatarleytið föstudaginn langa. Stólastúlkur áttu prýðilegan leik í Njarðvík en töpuðu naumlega. Það er hinsvegar kristaltært að ef þú setur aðeins niður eitt af 26 3ja stiga skotum þínum í leik þá má andstæðingurinn vera ansi slappur ef hann gengur ekki á lagið. Og því miður var lið Njarðvíkur ekkert í þeim gírnum að gefa einhvern slaka, það tók völdin strax í byrjun. Lokatölur 58-88 og Njarðvík leiðir einvígið 2-0.
    Meira
Yfirlit frétta