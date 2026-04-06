Vonskuveður annan í páskum og Holtavörðuheiði lokað á hádegi
Veðurstofa Íslands spáir vonskuveðri annan í páskum og eru ýmist gular eða appelsínugular viðvaranir í gildi á landinu fram á þriðjudagsmorgun. Veðrið virðist verða verst á sunnan- og vestanverðu landinu en gil viðvörun tekur gildi á Norðurlandi vestra um kl. 16:00 en gert er ráð fyrir að hún detti úr gildi aðfaranótt þriðjudags. „Austan 15-25 m/s og vindhviður staðbundið yfir 35 m/s, hvassast austantil á svæðinu. Einnig má búast við snjókomu eða skafrenningi með slæmu skyggni og versnandi færð. Varasamt ferðaveður,“ segir í viðvörun Veðurstofunnar.
Lögreglan vekur athygli á því Vegagerðin hefur ákveðið að vegna óveðurs muni Holtavörðuheiði loka kl. 12:00 í dag, annan dag páska, og ólíklegt er að hún opni fyrr en á þriðjudaginn. Þá verður vegurinn yfir Öxnadalsheiði á óvissustigi frá kl. 15 og gæti þá verið lokað með litlum eða engum fyrirvara.
Samkvæmt spánni má reikna með að það verði einnig hvasst allan þriðjudag og vindur þá víða á bilinu 11-20 m/sek. Spáð er sunnanátt og allt að átta stiga hita. Heldur hægir á vindinum á miðvikudag en þó áfram stíf sunnanátt.