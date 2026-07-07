16 umsóknir um stöðu sveitarstjóra á Skagaströnd
Umsóknarfrestur um stöðu sveitarstjóra Sveitarfélagsins Skagastandar rann út 30. júní síðastliðinn. Á vefsíðu Skagastrandar er sagt frá því að alls bárust 16 umsóknir en tveir umsækjendur drógu umsókn sína til baka. Þá má geta þess að fyrrverandi sveitarstjóri Skagastrandar, Alexandra Jóhannesdóttir, hefur verið ráðin sveitarstjóri í Suðurnesjabæ.
Hér að neðan má sjá lista yfir umsækjendur í stafrófsröð:
Aðalheiður Sigursveinsdóttir, ráðgjafi
Arnar Loftsson, fasteignasali
Birgir Andri Óskarsson, afgreiðslumaður
Birta Rán Björgvinsdóttir, kvikmyndatökukona
Einar Kristján Jónsson, fyrrv. sveitarstjóri
Hildigunnur Rut Jónsdóttir, mannauðsfulltrúi
Jón Tryggvi Sveinsson, verkefnastjóri
Magnea Marinósdóttir, framkvæmdastjóri
Maríanna Hugrún Helgadóttir, fyrrv. framkvæmdastjóri
Ólafur Þór Ólafsson, fyrrv. sveitarstjóri
Sigríður Kristín Jónasdóttir, verkefnastjóri
Sigurður Sigurðsson, rekstrarstjóri
Steinar Þór Magnússon, þjónn
Þorgeir Pálsson, fyrrv. sveitarstjóri