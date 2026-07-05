Rabb-a-babb 250: Högni Elfar
„Nafnið er Högni Elfar Gylfason samkvæmt bestu heimildum úr kirkjubók-um,“ segir viðfangsefni Rabbsins að þessu sinni, aðspurður um nafn og síðan árgang og fjöl-skylduhagi. „Árið er 1968 þegar blómabörnin voru upp á sitt besta. Ég er kvæntur Moniku Björk Hjálmarsdóttur frá Korná í Lýdó. Hjá okkur býr tengdamóðir mín, Birna Hjördís Jóhannesdóttir, betur þekkt sem Lilla á Korná. Hún er ein sjö dætra Moniku frá Merkigili í Austurdal. Við búum á Korná í Lýtingsstaðahreppi hinum forna. Þar búum við með fáein hundruð skjáta, nokkra hesta og hund.“